https://ria.ru/20240827/zelenskiy-1968599998.html

Россия вернула Зеленскому все долги с процентами, как он и просил

Россия вернула Зеленскому все долги с процентами, как он и просил - РИА Новости, 27.08.2024

Россия вернула Зеленскому все долги с процентами, как он и просил

Двадцать шестое августа совершенно точно будет вписано в российскую военно-историческую летопись, так как именно в этот день был нанесен, наверное, один самых... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T08:00

2024-08-27T08:00

2024-08-27T08:00

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Двадцать шестое августа совершенно точно будет вписано в российскую военно-историческую летопись, так как именно в этот день был нанесен, наверное, один самых мощных ударов по украинской энергетической инфраструктуре с момента начала СВО. Началось все около шести часов утра, когда украинские СМИ, средства оповещения и мессенджеры буквально взорвались лентами панических уведомлений о том, что по всей дуге линии соприкосновения, включая акваторию Черного моря, волнами идут российские ракеты и БПЛА. Сообщения эти как пулеметная дробь продолжали сыпаться практически до вечера, сопровождаемые видео и фотографиями многочисленных попаданий, чему не смогли воспрепятствовать все украинские спецслужбы, блюдущие цензуру предельно драконовскими методами.Занятное наблюдение. Одним из наиболее раскрученных жупелов, на котором базируется украинская тотально победоносная пропаганда, является якобы сверхэффективная работа местной ПВО. Если почитать украинские сводки, то порой можно наткнуться на анекдотичные ситуации, когда вояки ВСУ сбивают больше воздушных целей, чем было изначально запущено. Как бы то ни было, в этот раз украинским пэвэошникам медали явно не светят — результат, как говорится, налицо.А теперь предельно серьезно.К концу дня подоспело официальное заявление нашего Министерства обороны, в котором говорится, что армия, флот и ВКС нанесли прицельные удары по распределительным электроподстанциям в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях.Попутно ракетно-бомбовое внимание было уделено газокомпрессорным станциям во Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, причем отдельно упомянуто, что речь идет именно об аппаратной части, обеспечивающей распределение газа внутри страны.Не менее громко было в районе военных аэродромов Киевской и Днепропетровской областей. Там начались сложности в жизнедеятельности топливных резервуаров и складов РАВ, где накапливались средства поражения для западных образцов вооружений. Проще говоря, ракеты и бомбы для недавно переданных и тщательно скрываемых истребителей F-16. Упоминались и удары непосредственно по местам возможного базирования самих самолетов на аэродроме в Ивано-Франковской области.Отдельно отметим, что в сводку не вошло поражение шлюзовой камеры (или машинного зала) Киевской гидроэлектростанции, хотя интернет изобилует соответствующими видео. Впрочем, нашему военному ведомству виднее.Реальную картину понесенного ущерба Киев вполне логично скрывает. Поэтому, чтобы понять масштабы и приблизительные планы, мы будем опираться на опосредованные данные и заявления официальных лиц.Уже буквально через пару часов, пока российские ВКС отстрелялись, вернулись на аэродромы, заправились и взлетели вновь, на военном сленге "крутя карусель", министр энергетики Герман Галущенко написал у себя на странице в социальной сети, что ситуация в энергетике Украины критическая и начинаются повальные веерные отключения. На этот момент без света уже сидело четыре района в Киеве, половина Одессы, питание пропало на многих железнодорожных узлах и ветках, а в Житомире, по сообщениям местной прессы, прекратилась подача воды и отключилась канализация. В целом во многих областях были обесточены сразу целые районы, включая крупные населенные пункты. Список их очень обширен, и мы не будем тратить на перечисление время и экранное пространство.Во всем произошедшем, во-первых, обращает на себя внимание выбранное время. Только позавчера на Украине уныло отпраздновали День независимости. Из списка мероприятий отметить можно разве что обращение Зеленского к нации, записанное на фоне границы между Сумской и Курской областями. В нем нелегитимный руководитель Украины прямо говорит, что вторжение в российский приграничный регион является местью и принуждением России к переговорам на условиях Киева. Российское военно-политическое руководство не стало пороть горячку, дало оставшимся украинцам, еще не призванным на фронт и не успевшим переплыть Тису, отпраздновать. А в понедельник утром передало свои горячие поздравления.Во-вторых, интересны выбранные объекты. Их список наталкивает на определенные мысли. Никогда ранее наши ВКС не били по внутренней газораспределительной системе. Видимо, на сей раз решено не только "отключить свет" максимальному количеству потребителей, включая промышленные, но и сразу выбить резервные источники. Причем, вопреки испуганным ожиданиям в Брюсселе, газоизмерительное и компрессорное оборудование на западноукраинских ПХГ, обслуживающих европейских покупателей, не пострадало. Более чем прозрачный сигнал Европе, что все происходящее — это внутреннее дело и Москва не использует транзит газа как инструмент шантажа.В-третьих, если наложить друг на друга схему магистральных ЛЭП и точки ударов, можно увидеть, что из строя выведены подстанции — сателлиты последних трех украинских АЭС. По самим станциям, конечно же, никто в здравом уме бить не станет, а вот чтобы вывести их из энергобалансовой игры, нужно перерубить открытые распределительные устройства (ОРУ). К слову, точь-в-точь как это сделали ВСУ применительно к Запорожской АЭС. Сама станция цела, но ее избыточную мощь просто некуда девать: физический тупик.Берем карту и смотрим. Отключенные подстанции в Киеве, Ровно, Луцке и Ковеле — это перерезанные артерии Ровенской АЭС. Аналогичные объекты в Хмельницкой, Житомирской, Ровенской и Киевской областях — это фактически выбитая из единой энергосистемы Хмельницкая АЭС.В момент, когда писался этот текст, пришло сообщение, что блэкаут накрыл всю территорию Украины. Это значит, что атомные "слоны", на спинах которых еще худо-бедно выезжала местная энергетика, окончательно выведены за скобки уравнения и хрупкий баланс нарушен.В течение дня, судя по данным открытого мониторинга, Киев в четыре раза нарастил импорт электричества из Румынии, но перетоки явно были нарушены пожарами на "Киевской" и "Житомирской" подстанциях (750-775 киловольт). Это две ключевые точки импорта-экспорта электроэнергии. Кстати, если данные объекты серьезно повреждены, то до момента их возвращения в строй можно говорить о том, что единой энергосистемы на Украине больше нет. Она фактически распалась на два энергоострова, и насколько они синхронизированы между собой — вопрос открытый.В своем обращении к народу Зеленский угрожал, что Украина-де всегда приходит за своими долгами, взимает их с процентами и скоро принудит Россию к переговорам на своих условиях. Стесняемся спросить, Владимир Александрович: описанные выше условия уже достаточно подходящие?

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https://ria.ru/20240822/perevooruzhenie-1967664615.html

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

аналитика, киев, украина, россия, вооруженные силы украины, запорожская аэс, воздушно-космические силы россии, f-16