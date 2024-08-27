https://ria.ru/20240827/zelenskij-1968807284.html

Зеленский потребовал вернуть уехавших от мобилизации украинцев

Зеленский потребовал вернуть уехавших от мобилизации украинцев - РИА Новости, 27.08.2024

Зеленский потребовал вернуть уехавших от мобилизации украинцев

Владимир Зеленский на фоне массового бегства украинцев от принудительной мобилизации заявил, что в страну нужно вернуть уехавших граждан, но сделать это нужно... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T17:25

2024-08-27T17:25

2024-08-27T17:26

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965701826_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_09abef8832d341981bca4ed9a4973339.jpg

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне массового бегства украинцев от принудительной мобилизации заявил, что в страну нужно вернуть уехавших граждан, но сделать это нужно без принуждения. "Нам нужно вернуть взрослое население, вернуть наших детей, студентов, без принуждения, создать все условия, чтобы они хотели это сделать, с ними нужно общаться", - сказал Зеленский во время пресс-конференции, которую транслировали в эфире всеукраинского телемарафона. По его мнению, заняться этим вопросом должно министерство единства, которое планируется создать осенью. "Если мы не вернём 7,5 (миллионов украинцев, выехавших за рубеж - ред.) и, если мы не выведем из тени всех плательщиков налогов, у нас серьёзный вызов и после войны", - добавил Зеленский. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Украинские СМИ ранее сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои машины от поджога, они прикрепляют наклейки с надписью "Не ТЦК" (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы). Председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха 4 июля заявил, что ежедневно порядка 200 мужчин призывного возраста пытаются покинуть территорию Украины. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от мобилизации предусмотрена уголовная ответственность.

https://ria.ru/20240827/poshliny-1968569304.html

https://ria.ru/20240821/ukraina-1967334738.html

https://ria.ru/20240816/kiev-1966438760.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины