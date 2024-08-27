https://ria.ru/20240827/zapadnoe_oruzhie-1968649091.html

Бразилия, Индонезия и ЮАР обеспокоены ударами по России западным оружием

Бразилия, Индонезия и ЮАР обеспокоены ударами по России западным оружием - РИА Новости, 27.08.2024

Бразилия, Индонезия и ЮАР обеспокоены ударами по России западным оружием

Бразилия, Индонезия и ЮАР обеспокоены тем, что страны Запада непрерывно ослабляют условия применения своего оружия Украиной для нанесения ударов по территории... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T06:24

2024-08-27T06:24

2024-08-27T11:33

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ПЕКИН, 27 авг — РИА Новости. Бразилия, Индонезия и ЮАР обеспокоены тем, что страны Запада непрерывно ослабляют условия применения своего оружия Украиной для нанесения ударов по территории России, заявил спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй.С 28 июля по 7 августа дипломат посетил Бразилию, Южную Африку и Индонезию, где провел переговоры с местными чиновниками по урегулированию украинского кризиса."Все стороны обеспокоены тем, что Запад непрерывно смягчает условия для нанесения ударов по территории России поставленными вооружениями", — сказал Ли Хуэй на пресс-конференции, посвященной итогам четвертого раунда "челночной дипломатии".Он отметил, что обстановка в зоне конфликта подтвердила эти опасения. По словам Ли Хуэя, все стороны обеспокоены риском эскалации.Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель 21 августа заявил, что снятие запрета на удары Киева западным оружием по российской территории может "способствовать миротворческим усилиям". В тот же день силы специальных операций ВСУ сообщили, что применили ракетные установки HIMARS по понтонным мостам в Курской области.Российские военные неоднократно фиксировали, что противник применяет западное вооружение и технику на Курском направлении, в частности они потеряли здесь три установки HIMARS. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что нападение ВСУ на Курскую область происходит при всеобъемлющей поддержке Запада, санкционировавшего эти действия.

https://ria.ru/20240816/udary-1966701661.html

https://ria.ru/20240820/zapad-1967143914.html

https://ria.ru/20240819/daniya-1967128402.html

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бразилия, индонезия, юар, в мире, ли хуэй, россия