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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области - РИА Новости, 27.08.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области

Взрывы прогремели во вторник в районе города Балаклея Харьковской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T22:21

2024-08-27T22:21

2024-08-27T22:21

специальная военная операция на украине

балаклея

харьковская область

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дмитрий песков

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Взрывы прогремели во вторник в районе города Балаклея Харьковской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает издание "Страна.ua". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Харьковской области звучит около часа. "Сообщают о взрывах в районе Балаклеи Харьковской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html

балаклея

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балаклея, харьковская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире