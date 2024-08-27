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Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Сумской области
Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Сумской области - РИА Новости, 27.08.2024
Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Сумской области
Мощные взрывы прогремели во вторник в поселке Ямполь Сумской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T21:42
2024-08-27T21:42
2024-08-27T21:43
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Мощные взрывы прогремели во вторник в поселке Ямполь Сумской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает издание "Страна.ua". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Сумской области звучит более часа. "Сообщают о сильных взрывах в Ямполе Сумской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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дмитрий песков, ямполь, в мире, сумская область, россия, страна.ua, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Ямполь, В мире, Сумская область, Россия, Страна.ua, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Сумской области
"Страна.ua": в поселке Ямполь Сумской области прогремели взрывы