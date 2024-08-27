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В Хмельницкой области прогремела новая серия взрывов, сообщили СМИ
В Хмельницкой области прогремела новая серия взрывов, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.08.2024
В Хмельницкой области прогремела новая серия взрывов, сообщили СМИ
Новая серия взрывов прозвучала в Хмельницкой области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T06:39
2024-08-27T06:39
2024-08-27T06:39
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Новая серия взрывов прозвучала в Хмельницкой области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. "На Хмельнитчине снова слышны звуки взрывов", - сообщает телеканал. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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хмельницкая область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, россия, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Хмельницкая область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, В мире
В Хмельницкой области прогремела новая серия взрывов, сообщили СМИ
"Общественное": в Хмельницкой области на фоне тревоги прогремели новые взрывы