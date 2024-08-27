https://ria.ru/20240827/vzryvy-1968642234.html

В Сумах и Ровно прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Сумах и Ровно прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.08.2024

В Сумах и Ровно прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы раздались в городах Сумы и Ровно на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на корреспондентов."В Сумах был... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T03:29

2024-08-27T03:29

2024-08-27T03:46

специальная военная операция на украине

ровно

россия

сумы

дмитрий песков

вооруженные силы украины

в мире

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РИА Новости. Взрывы раздались в городах Сумы и Ровно на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на корреспондентов."В Сумах был слышен звук взрыва... В Ровно слышны взрывы", - говорится в сообщении телеканала.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240827/vzryvy-1968640793.html

ровно

россия

сумы

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ровно, россия, сумы, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире