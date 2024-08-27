https://ria.ru/20240827/vzryvy-1968642234.html
В Сумах и Ровно прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Сумах и Ровно прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.08.2024
В Сумах и Ровно прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы раздались в городах Сумы и Ровно на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на корреспондентов."В Сумах был... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T03:29
2024-08-27T03:29
2024-08-27T03:46
специальная военная операция на украине
ровно
россия
сумы
дмитрий песков
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939173586_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_305eb8957dade357656f61262e59a583.jpg
РИА Новости. Взрывы раздались в городах Сумы и Ровно на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на корреспондентов."В Сумах был слышен звук взрыва... В Ровно слышны взрывы", - говорится в сообщении телеканала.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240827/vzryvy-1968640793.html
ровно
россия
сумы
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939173586_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_cc06dd6a1d8abdf5a8c5ffac7ddd59b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ровно, россия, сумы, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Ровно, Россия, Сумы, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В Сумах и Ровно прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Общественное": в Сумах и Ровно на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы