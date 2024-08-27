https://ria.ru/20240827/vsu-1968824646.html
ВСУ будут вывозить жителей из Константиновки, считает советник главы ДНР
ВСУ будут вывозить жителей из Константиновки, считает советник главы ДНР - РИА Новости, 27.08.2024
ВСУ будут вывозить жителей из Константиновки, считает советник главы ДНР
Вооруженные силы Украины будут принудительно вывозить мирных жителей из города Константиновка в ближайшее время, такое мнение выразил советник главы ДНР Игорь... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T18:19
2024-08-27T18:19
2024-08-27T18:19
специальная военная операция на украине
константиновка
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967635380_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9d72091298714367616bf24266668858.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Украины будут принудительно вывозить мирных жителей из города Константиновка в ближайшее время, такое мнение выразил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. Российские войска сейчас борются за коммуникации в районе села Николаевка на Покровском направлении, отметил Кимаковский. "Там проходит железная дорога, кто знает, между Покровском… и Константиновкой… Мы об этом знали заранее, но все паблики сегодня облетело видео, где украинские вооруженные формирования призывают жителей покинуть Константиновку. Я думаю, что в ближайшее время они будут принудительно вывозить оттуда людей. Это как раз говорит о том, что они для себя уже этот город хоронят", - считает советник главы ДНР. Во вторник Минобороны РФ сообщило, что подразделения российской группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Орловка в ДНР, уничтожив за сутки до 530 боевиков ВСУ.
https://ria.ru/20240827/rada-1968713281.html
константиновка
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967635380_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_3a411cdd6b9253077e88199f0a48d2e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
константиновка, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ будут вывозить жителей из Константиновки, считает советник главы ДНР
Кимаковский: ВСУ будут принудительно вывозить мирных жителей из Константиновки