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ВСУ будут вывозить жителей из Константиновки, считает советник главы ДНР - РИА Новости, 27.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:19 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/vsu-1968824646.html
ВСУ будут вывозить жителей из Константиновки, считает советник главы ДНР
ВСУ будут вывозить жителей из Константиновки, считает советник главы ДНР - РИА Новости, 27.08.2024
ВСУ будут вывозить жителей из Константиновки, считает советник главы ДНР
Вооруженные силы Украины будут принудительно вывозить мирных жителей из города Константиновка в ближайшее время, такое мнение выразил советник главы ДНР Игорь... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T18:19
2024-08-27T18:19
специальная военная операция на украине
константиновка
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Украины будут принудительно вывозить мирных жителей из города Константиновка в ближайшее время, такое мнение выразил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. Российские войска сейчас борются за коммуникации в районе села Николаевка на Покровском направлении, отметил Кимаковский. "Там проходит железная дорога, кто знает, между Покровском… и Константиновкой… Мы об этом знали заранее, но все паблики сегодня облетело видео, где украинские вооруженные формирования призывают жителей покинуть Константиновку. Я думаю, что в ближайшее время они будут принудительно вывозить оттуда людей. Это как раз говорит о том, что они для себя уже этот город хоронят", - считает советник главы ДНР. Во вторник Минобороны РФ сообщило, что подразделения российской группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Орловка в ДНР, уничтожив за сутки до 530 боевиков ВСУ.
https://ria.ru/20240827/rada-1968713281.html
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константиновка, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ будут вывозить жителей из Константиновки, считает советник главы ДНР

Кимаковский: ВСУ будут принудительно вывозить мирных жителей из Константиновки

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЭвакуация жителей жителей с подконтрольных Украине территорий ДНР
Эвакуация жителей жителей с подконтрольных Украине территорий ДНР - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Эвакуация жителей жителей с подконтрольных Украине территорий ДНР. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Украины будут принудительно вывозить мирных жителей из города Константиновка в ближайшее время, такое мнение выразил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.
Российские войска сейчас борются за коммуникации в районе села Николаевка на Покровском направлении, отметил Кимаковский.
"Там проходит железная дорога, кто знает, между Покровском… и Константиновкой… Мы об этом знали заранее, но все паблики сегодня облетело видео, где украинские вооруженные формирования призывают жителей покинуть Константиновку. Я думаю, что в ближайшее время они будут принудительно вывозить оттуда людей. Это как раз говорит о том, что они для себя уже этот город хоронят", - считает советник главы ДНР.
Во вторник Минобороны РФ сообщило, что подразделения российской группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Орловка в ДНР, уничтожив за сутки до 530 боевиков ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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