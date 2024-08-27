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ВСУ будут вывозить жителей из Константиновки, считает советник главы ДНР

ВСУ будут вывозить жителей из Константиновки, считает советник главы ДНР - РИА Новости, 27.08.2024

ВСУ будут вывозить жителей из Константиновки, считает советник главы ДНР

Вооруженные силы Украины будут принудительно вывозить мирных жителей из города Константиновка в ближайшее время, такое мнение выразил советник главы ДНР Игорь... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T18:19

2024-08-27T18:19

2024-08-27T18:19

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Украины будут принудительно вывозить мирных жителей из города Константиновка в ближайшее время, такое мнение выразил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. Российские войска сейчас борются за коммуникации в районе села Николаевка на Покровском направлении, отметил Кимаковский. "Там проходит железная дорога, кто знает, между Покровском… и Константиновкой… Мы об этом знали заранее, но все паблики сегодня облетело видео, где украинские вооруженные формирования призывают жителей покинуть Константиновку. Я думаю, что в ближайшее время они будут принудительно вывозить оттуда людей. Это как раз говорит о том, что они для себя уже этот город хоронят", - считает советник главы ДНР. Во вторник Минобороны РФ сообщило, что подразделения российской группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Орловка в ДНР, уничтожив за сутки до 530 боевиков ВСУ.

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константиновка

донецкая народная республика

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константиновка, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф