https://ria.ru/20240827/vsu-1968742101.html

ВСУ за время боевых действий в Курской области потеряли более 6600 военных

ВСУ за время боевых действий в Курской области потеряли более 6600 военных - РИА Новости, 27.08.2024

ВСУ за время боевых действий в Курской области потеряли более 6600 военных

Подразделения РФ уничтожили за всё время боевых действий в приграничных районах Курской области более 6600 военнослужащих, 73 танка, 34 боевые машины пехоты, 62 РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T14:15

2024-08-27T14:15

2024-08-27T14:20

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

курская область

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Подразделения РФ уничтожили за всё время боевых действий в приграничных районах Курской области более 6600 военнослужащих, 73 танка, 34 боевые машины пехоты, 62 бронетранспортера и 432 боевых бронированных машины, сообщило во вторник Минобороны РФ."Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 6600 военнослужащих, 73 танка, 34 боевые машины пехоты, 62 бронетранспортера, 432 боевых бронированных машины, 201 автомобиль, 45 артиллерийских орудий, 13 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS и одну MLRS, пять установок зенитных ракетных комплексов, девять станций радиоэлектронной борьбы, две РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, пять единиц инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77", - говорится в сообщении.В Минобороны подчеркнули, что операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, курская область