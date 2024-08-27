https://ria.ru/20240827/vsu-1968741513.html

ВСУ потеряли в Курской области до 400 военных за сутки

ВСУ потеряли в Курской области до 400 военных за сутки - РИА Новости, 27.08.2024

ВСУ потеряли в Курской области до 400 военных за сутки

Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области до 400 украинских боевиков, 30 единиц бронетехники, в том числе боевую РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T14:12

2024-08-27T14:12

2024-08-27T14:17

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

курская область

сша

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области до 400 украинских боевиков, 30 единиц бронетехники, в том числе боевую машину пехоты, бронетранспортер, 28 боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, сообщило во вторник Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили до 400 военнослужащих и 30 единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты, бронетранспортер, 28 боевых бронированных машин, 13 автомобилей, а также три артиллерийских орудия, две пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе одна РСЗО HIMARS производства США и два миномета", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

курская область

сша

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, курская область, сша