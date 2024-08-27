https://ria.ru/20240827/vsu-1968741513.html
ВСУ потеряли в Курской области до 400 военных за сутки
ВСУ потеряли в Курской области до 400 военных за сутки - РИА Новости, 27.08.2024
ВСУ потеряли в Курской области до 400 военных за сутки
Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области до 400 украинских боевиков, 30 единиц бронетехники, в том числе боевую РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T14:12
2024-08-27T14:12
2024-08-27T14:17
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
курская область
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967950391_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_f97b7125325d32ca5f797d8d91316711.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области до 400 украинских боевиков, 30 единиц бронетехники, в том числе боевую машину пехоты, бронетранспортер, 28 боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, сообщило во вторник Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили до 400 военнослужащих и 30 единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты, бронетранспортер, 28 боевых бронированных машин, 13 автомобилей, а также три артиллерийских орудия, две пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе одна РСЗО HIMARS производства США и два миномета", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
курская область
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967950391_256:0:1024:576_1920x0_80_0_0_37af1ab13ebea55e9f2420d4b7a0d161.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины, курская область, сша
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Курская область, США
ВСУ потеряли в Курской области до 400 военных за сутки
ВСУ потеряли в Курской области до 400 военных и 30 единиц бронетехники за сутки