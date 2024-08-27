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ВСУ потеряли в Курской области до 400 военных за сутки - РИА Новости, 27.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:12 27.08.2024 (обновлено: 14:17 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/vsu-1968741513.html
ВСУ потеряли в Курской области до 400 военных за сутки
ВСУ потеряли в Курской области до 400 военных за сутки - РИА Новости, 27.08.2024
ВСУ потеряли в Курской области до 400 военных за сутки
Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области до 400 украинских боевиков, 30 единиц бронетехники, в том числе боевую РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T14:12
2024-08-27T14:17
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
курская область
сша
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области до 400 украинских боевиков, 30 единиц бронетехники, в том числе боевую машину пехоты, бронетранспортер, 28 боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, сообщило во вторник Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили до 400 военнослужащих и 30 единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты, бронетранспортер, 28 боевых бронированных машин, 13 автомобилей, а также три артиллерийских орудия, две пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе одна РСЗО HIMARS производства США и два миномета", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
курская область
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, курская область, сша
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Курская область, США
ВСУ потеряли в Курской области до 400 военных за сутки

ВСУ потеряли в Курской области до 400 военных и 30 единиц бронетехники за сутки

© РИА НовостиУкраинская военная техника, захваченная в Курской области
Украинская военная техника, захваченная в Курской области - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости
Украинская военная техника, захваченная в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области до 400 украинских боевиков, 30 единиц бронетехники, в том числе боевую машину пехоты, бронетранспортер, 28 боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили до 400 военнослужащих и 30 единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты, бронетранспортер, 28 боевых бронированных машин, 13 автомобилей, а также три артиллерийских орудия, две пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе одна РСЗО HIMARS производства США и два миномета", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныКурская областьСША
 
 
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