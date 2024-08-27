https://ria.ru/20240827/vsu-1968655644.html

Солдаты ВСУ вели себя как дебилы в Курской области, признал пленный

Солдаты ВСУ вели себя как дебилы в Курской области, признал пленный - РИА Новости, 27.08.2024

Солдаты ВСУ вели себя как дебилы в Курской области, признал пленный

Украинский военнопленный Николай Тяжкороб признал, что военнослужащие ВСУ в Курской области вели себя как дебилы, сообщение об этом обнародовало Минобороны... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T08:22

2024-08-27T08:22

2024-08-27T08:28

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Украинский военнопленный Николай Тяжкороб признал, что военнослужащие ВСУ в Курской области вели себя как дебилы, сообщение об этом обнародовало Минобороны России. "Мне показывали видео, как они зашли в какой-то магазин, как дебилы себя вели в этом магазине - рассыпали все, пропикайте мне это, пропикайте то. Дикари", - сказал Тяжкороб. Он добавил, что украинские военнослужащие занимались мародерством в гражданских домах. "Да, мародерили. Они как заходили, не успевали раздеваться - уже там начинали шмон наводить. Телефоны, зажигалки, деньги, спиртное" - отметил военнопленный. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 26 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 6,2 тысячи военнослужащих, 73 танка и 11 пусковых установок РСЗО. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html

https://ria.ru/20240824/ukraina-1968160187.html

россия

курская область

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, безопасность