https://ria.ru/20240827/vsu-1968655644.html
Солдаты ВСУ вели себя как дебилы в Курской области, признал пленный
Солдаты ВСУ вели себя как дебилы в Курской области, признал пленный - РИА Новости, 27.08.2024
Солдаты ВСУ вели себя как дебилы в Курской области, признал пленный
Украинский военнопленный Николай Тяжкороб признал, что военнослужащие ВСУ в Курской области вели себя как дебилы, сообщение об этом обнародовало Минобороны... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T08:22
2024-08-27T08:22
2024-08-27T08:28
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Украинский военнопленный Николай Тяжкороб признал, что военнослужащие ВСУ в Курской области вели себя как дебилы, сообщение об этом обнародовало Минобороны России. "Мне показывали видео, как они зашли в какой-то магазин, как дебилы себя вели в этом магазине - рассыпали все, пропикайте мне это, пропикайте то. Дикари", - сказал Тяжкороб. Он добавил, что украинские военнослужащие занимались мародерством в гражданских домах. "Да, мародерили. Они как заходили, не успевали раздеваться - уже там начинали шмон наводить. Телефоны, зажигалки, деньги, спиртное" - отметил военнопленный. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 26 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 6,2 тысячи военнослужащих, 73 танка и 11 пусковых установок РСЗО. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Солдаты ВСУ вели себя как дебилы в Курской области, признал пленный
Пленный Тяжкороб: ВСУ в Курской области вели себя как дебилы
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Украинский военнопленный Николай Тяжкороб признал, что военнослужащие ВСУ в Курской области вели себя как дебилы, сообщение об этом обнародовало Минобороны России.
"Мне показывали видео, как они зашли в какой-то магазин, как дебилы себя вели в этом магазине - рассыпали все, пропикайте мне это, пропикайте то. Дикари", - сказал Тяжкороб.
Он добавил, что украинские военнослужащие занимались мародерством в гражданских домах.
"Да, мародерили. Они как заходили, не успевали раздеваться - уже там начинали шмон наводить. Телефоны, зажигалки, деньги, спиртное" - отметил военнопленный.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 26 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 6,2 тысячи военнослужащих, 73 танка и 11 пусковых установок РСЗО.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях
для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.