https://ria.ru/20240827/vstrecha-1968831118.html
Президент Словакии провел первую официальную встречу с Фицо после покушения
Президент Словакии провел первую официальную встречу с Фицо после покушения - РИА Новости, 27.08.2024
Президент Словакии провел первую официальную встречу с Фицо после покушения
Президент Словакии Петер Пеллегрини провел первую официальную встречу с премьером страны Робертом Фицо после покушения в мае. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T18:50
2024-08-27T18:50
2024-08-27T18:55
в мире
украина
словакия
роберт фицо
петер пеллегрини
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968831749_0:0:983:553_1920x0_80_0_0_a31daf78e1cee077e070a823f504f370.jpg
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Президент Словакии Петер Пеллегрини провел первую официальную встречу с премьером страны Робертом Фицо после покушения в мае. "Это моя первая официальная встреча с господином председателем правительства после покушения", - сказал Пеллегрини на пресс-конференции, трансляция которой велась на его Youtube-канале. По словам словацкого президента, сравнительно быстрое восстановление Фицо после покушения вызвало у части общества впечатление, будто "ничего серьезного не произошло", однако Пеллегрини подчеркнул, что нападение на премьера страны стало покушением на саму демократию и предательством Словакии. Как отметил Пеллегрини, они с Фицо встретятся 1 сентября, чтобы подписать определяющий внешнюю политику Словакии документ. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте. Фицо в конце мая был выписан из больницы домой для дальнейшего восстановления. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. МВД республики изначально сообщало о том, что стрелявший действовал один, но сейчас следователи проверяют, были ли у него сообщники. Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.
https://ria.ru/20240808/evrosoyuz-1964769204.html
https://ria.ru/20240725/evrosoyuz-1961824109.html
украина
словакия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968831749_0:0:737:553_1920x0_80_0_0_6012c1780fc1a4ef0aca667e5ea6296e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, словакия, роберт фицо, петер пеллегрини, нато
В мире, Украина, Словакия, Роберт Фицо, Петер Пеллегрини, НАТО
Президент Словакии провел первую официальную встречу с Фицо после покушения
Пеллегрини провел первую официальную встречу с Фицо после покушения
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости.
Президент Словакии Петер Пеллегрини провел первую официальную встречу
с премьером страны Робертом Фицо после покушения в мае.
"Это моя первая официальная встреча с господином председателем правительства после покушения", - сказал Пеллегрини на пресс-конференции, трансляция которой велась на его Youtube-канале.
По словам словацкого президента, сравнительно быстрое восстановление Фицо после покушения вызвало у части общества впечатление, будто "ничего серьезного не произошло", однако Пеллегрини подчеркнул, что нападение на премьера страны стало покушением на саму демократию и предательством Словакии.
Как отметил Пеллегрини, они с Фицо встретятся 1 сентября, чтобы подписать определяющий внешнюю политику Словакии документ.
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине
и ее членства в НАТО
, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте. Фицо в конце мая был выписан из больницы домой для дальнейшего восстановления. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. МВД республики изначально сообщало о том, что стрелявший действовал один, но сейчас следователи проверяют, были ли у него сообщники.
Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.