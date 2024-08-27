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Президент Словакии провел первую официальную встречу с Фицо после покушения - РИА Новости, 27.08.2024
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18:50 27.08.2024 (обновлено: 18:55 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/vstrecha-1968831118.html
Президент Словакии провел первую официальную встречу с Фицо после покушения
Президент Словакии провел первую официальную встречу с Фицо после покушения - РИА Новости, 27.08.2024
Президент Словакии провел первую официальную встречу с Фицо после покушения
Президент Словакии Петер Пеллегрини провел первую официальную встречу с премьером страны Робертом Фицо после покушения в мае. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T18:50
2024-08-27T18:55
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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Президент Словакии Петер Пеллегрини провел первую официальную встречу с премьером страны Робертом Фицо после покушения в мае. "Это моя первая официальная встреча с господином председателем правительства после покушения", - сказал Пеллегрини на пресс-конференции, трансляция которой велась на его Youtube-канале. По словам словацкого президента, сравнительно быстрое восстановление Фицо после покушения вызвало у части общества впечатление, будто "ничего серьезного не произошло", однако Пеллегрини подчеркнул, что нападение на премьера страны стало покушением на саму демократию и предательством Словакии. Как отметил Пеллегрини, они с Фицо встретятся 1 сентября, чтобы подписать определяющий внешнюю политику Словакии документ. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте. Фицо в конце мая был выписан из больницы домой для дальнейшего восстановления. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. МВД республики изначально сообщало о том, что стрелявший действовал один, но сейчас следователи проверяют, были ли у него сообщники. Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.
https://ria.ru/20240808/evrosoyuz-1964769204.html
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в мире, украина, словакия, роберт фицо, петер пеллегрини, нато
В мире, Украина, Словакия, Роберт Фицо, Петер Пеллегрини, НАТО
Президент Словакии провел первую официальную встречу с Фицо после покушения

Пеллегрини провел первую официальную встречу с Фицо после покушения

© Peter Pellegrini/YoutubeПрезидент Словакии Петер Пеллегрини провел официальную встречу с премьером страны Робертом Фицо
Президент Словакии Петер Пеллегрини провел официальную встречу с премьером страны Робертом Фицо - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© Peter Pellegrini/Youtube
Президент Словакии Петер Пеллегрини провел официальную встречу с премьером страны Робертом Фицо
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Президент Словакии Петер Пеллегрини провел первую официальную встречу с премьером страны Робертом Фицо после покушения в мае.
"Это моя первая официальная встреча с господином председателем правительства после покушения", - сказал Пеллегрини на пресс-конференции, трансляция которой велась на его Youtube-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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По словам словацкого президента, сравнительно быстрое восстановление Фицо после покушения вызвало у части общества впечатление, будто "ничего серьезного не произошло", однако Пеллегрини подчеркнул, что нападение на премьера страны стало покушением на саму демократию и предательством Словакии.
Как отметил Пеллегрини, они с Фицо встретятся 1 сентября, чтобы подписать определяющий внешнюю политику Словакии документ.
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте. Фицо в конце мая был выписан из больницы домой для дальнейшего восстановления. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. МВД республики изначально сообщало о том, что стрелявший действовал один, но сейчас следователи проверяют, были ли у него сообщники.
Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.
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