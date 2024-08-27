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Бразилия, Индонезия и ЮАР считают, что ВПК подогревают украинский кризис
Бразилия, Индонезия и ЮАР считают, что ВПК подогревают украинский кризис - РИА Новости, 27.08.2024
Бразилия, Индонезия и ЮАР считают, что ВПК подогревают украинский кризис
Бразилия, Индонезия, ЮАР считают, что затягивание украинского конфликта вызвано не только действиями России и Украины, но за этим также стоят "определенные... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T06:31
2024-08-27T06:31
2024-08-27T06:31
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ПЕКИН, 27 авг - РИА Новости. Бразилия, Индонезия, ЮАР считают, что затягивание украинского конфликта вызвано не только действиями России и Украины, но за этим также стоят "определенные военно-промышленные комплексы", заявил на пресс-конференции во вторник специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй. "Все стороны считают, что причина затягивания кризиса касается не только России и Украины, на деле конфликтом манипулируют некоторые военно-промышленные комплексы", - заявил Ли Хуэй на пресс-конференции, посвященной итогам четвертого раунда "челночной дипломатии" спецпредставителя по украинскому кризису. С 28 июля по 7 августа Ли Хуэй посетил Бразилию, Южную Африку и Индонезию, где провел переговоры с официальными лицами по вопросу урегулирования украинского кризиса.
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бразилия, индонезия, россия, ли хуэй, в мире
Бразилия, Индонезия, Россия, Ли Хуэй, В мире
Бразилия, Индонезия и ЮАР считают, что ВПК подогревают украинский кризис
Бразилия, Индонезия и ЮАР считают, что ВПК подогревают украинский кризис