В США гражданин Латвии не признал вину в поставках оборудования в Россию
Гражданин Латвии не признал в США вину в незаконных поставках авиадеталей в РФ
© AP Photo / Michael SohnАмериканский флаг
© AP Photo / Michael Sohn
Американский флаг. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА новости. Экстрадированный в США по делу об поставках американских авиадеталей в Россию гражданин Латвии заявил в суде о своей невиновности, свидетельствуют документы по процессу.
"Обвиняемый, Олег Чистяков, 26 августа 2024 года предстал перед судьей... и заявил о своей невиновности", - говорится в документах суда. Следующее заседание по делу, которое рассматривает суд в городе Канзас-сити (штата Канзас), намечено на 3 октября, говорится в документах.
На прошлой неделе минюст США сообщил об экстрадиции в США гражданина Латвии по делу о якобы имевших место поставках в Россию американских авиасоставляющих в нарушение действующих экспортных ограничений. В связи с экстрадицией сообщалось, что 55-летнего Чистяка подозревают в сговоре с гражданами США Кириллом Буяновским и Дугласом Робертсоном для осуществления покупки, ремонта и отправки произведенного в США авиационного оборудования в Россию и другие страны, эксплуатирующие самолеты российского производства. Сообщалось также, что проходящие по делу граждане США были арестованы в марте 2023 года и оба признали вину.
В случае обвинительного приговора Чистякову, которому вменяют такие статьи как сговор, нарушения экспортного законодательства, незаконный вывоз и отмывание денег, может грозить до 20 лет тюрьмы и штраф в размере 1 миллиона долларов.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад, и отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.