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В США гражданин Латвии не признал вину в поставках оборудования в Россию - РИА Новости, 27.08.2024
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21:10 27.08.2024 (обновлено: 21:12 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/vina-1968850382.html
В США гражданин Латвии не признал вину в поставках оборудования в Россию
В США гражданин Латвии не признал вину в поставках оборудования в Россию - РИА Новости, 27.08.2024
В США гражданин Латвии не признал вину в поставках оборудования в Россию
Экстрадированный в США по делу об поставках американских авиадеталей в Россию гражданин Латвии заявил в суде о своей невиновности, свидетельствуют документы по... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T21:10
2024-08-27T21:12
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ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА новости. Экстрадированный в США по делу об поставках американских авиадеталей в Россию гражданин Латвии заявил в суде о своей невиновности, свидетельствуют документы по процессу. "Обвиняемый, Олег Чистяков, 26 августа 2024 года предстал перед судьей... и заявил о своей невиновности", - говорится в документах суда. Следующее заседание по делу, которое рассматривает суд в городе Канзас-сити (штата Канзас), намечено на 3 октября, говорится в документах. На прошлой неделе минюст США сообщил об экстрадиции в США гражданина Латвии по делу о якобы имевших место поставках в Россию американских авиасоставляющих в нарушение действующих экспортных ограничений. В связи с экстрадицией сообщалось, что 55-летнего Чистяка подозревают в сговоре с гражданами США Кириллом Буяновским и Дугласом Робертсоном для осуществления покупки, ремонта и отправки произведенного в США авиационного оборудования в Россию и другие страны, эксплуатирующие самолеты российского производства. Сообщалось также, что проходящие по делу граждане США были арестованы в марте 2023 года и оба признали вину. В случае обвинительного приговора Чистякову, которому вменяют такие статьи как сговор, нарушения экспортного законодательства, незаконный вывоз и отмывание денег, может грозить до 20 лет тюрьмы и штраф в размере 1 миллиона долларов. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС ввел уже 14 пакетов санкций против России. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад, и отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20240827/ssha-1968636550.html
https://ria.ru/20230516/sanktsii-1872266820.html
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евросоюз, владимир путин, россия, сша, латвия, в мире
Евросоюз, Владимир Путин, Россия, США, Латвия, В мире
В США гражданин Латвии не признал вину в поставках оборудования в Россию

Гражданин Латвии не признал в США вину в незаконных поставках авиадеталей в РФ

© AP Photo / Michael SohnАмериканский флаг
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© AP Photo / Michael Sohn
Американский флаг. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА новости. Экстрадированный в США по делу об поставках американских авиадеталей в Россию гражданин Латвии заявил в суде о своей невиновности, свидетельствуют документы по процессу.
"Обвиняемый, Олег Чистяков, 26 августа 2024 года предстал перед судьей... и заявил о своей невиновности", - говорится в документах суда. Следующее заседание по делу, которое рассматривает суд в городе Канзас-сити (штата Канзас), намечено на 3 октября, говорится в документах.
Полицейские в США - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
В США задержали гражданина Венгрии якобы из-за закупок для ВПК России
Вчера, 01:04
На прошлой неделе минюст США сообщил об экстрадиции в США гражданина Латвии по делу о якобы имевших место поставках в Россию американских авиасоставляющих в нарушение действующих экспортных ограничений. В связи с экстрадицией сообщалось, что 55-летнего Чистяка подозревают в сговоре с гражданами США Кириллом Буяновским и Дугласом Робертсоном для осуществления покупки, ремонта и отправки произведенного в США авиационного оборудования в Россию и другие страны, эксплуатирующие самолеты российского производства. Сообщалось также, что проходящие по делу граждане США были арестованы в марте 2023 года и оба признали вину.
В случае обвинительного приговора Чистякову, которому вменяют такие статьи как сговор, нарушения экспортного законодательства, незаконный вывоз и отмывание денег, может грозить до 20 лет тюрьмы и штраф в размере 1 миллиона долларов.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС ввел уже 14 пакетов санкций против России.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад, и отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Министерство юстиции США - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
США предъявили обвинения гражданину Греции за обход антироссийских санкций
16 мая 2023, 21:47
 
ЕвросоюзВладимир ПутинРоссияСШАЛатвияВ мире
 
 
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