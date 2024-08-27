https://ria.ru/20240827/vina-1968850382.html

В США гражданин Латвии не признал вину в поставках оборудования в Россию

В США гражданин Латвии не признал вину в поставках оборудования в Россию - РИА Новости, 27.08.2024

В США гражданин Латвии не признал вину в поставках оборудования в Россию

Экстрадированный в США по делу об поставках американских авиадеталей в Россию гражданин Латвии заявил в суде о своей невиновности, свидетельствуют документы по... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T21:10

2024-08-27T21:10

2024-08-27T21:12

евросоюз

владимир путин

россия

сша

латвия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/117768/45/1177684552_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_cdd6e87b72264107e73a4c95b069297d.jpg

ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА новости. Экстрадированный в США по делу об поставках американских авиадеталей в Россию гражданин Латвии заявил в суде о своей невиновности, свидетельствуют документы по процессу. "Обвиняемый, Олег Чистяков, 26 августа 2024 года предстал перед судьей... и заявил о своей невиновности", - говорится в документах суда. Следующее заседание по делу, которое рассматривает суд в городе Канзас-сити (штата Канзас), намечено на 3 октября, говорится в документах. На прошлой неделе минюст США сообщил об экстрадиции в США гражданина Латвии по делу о якобы имевших место поставках в Россию американских авиасоставляющих в нарушение действующих экспортных ограничений. В связи с экстрадицией сообщалось, что 55-летнего Чистяка подозревают в сговоре с гражданами США Кириллом Буяновским и Дугласом Робертсоном для осуществления покупки, ремонта и отправки произведенного в США авиационного оборудования в Россию и другие страны, эксплуатирующие самолеты российского производства. Сообщалось также, что проходящие по делу граждане США были арестованы в марте 2023 года и оба признали вину. В случае обвинительного приговора Чистякову, которому вменяют такие статьи как сговор, нарушения экспортного законодательства, незаконный вывоз и отмывание денег, может грозить до 20 лет тюрьмы и штраф в размере 1 миллиона долларов. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС ввел уже 14 пакетов санкций против России. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад, и отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20240827/ssha-1968636550.html

https://ria.ru/20230516/sanktsii-1872266820.html

россия

сша

латвия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

евросоюз, владимир путин, россия, сша, латвия, в мире