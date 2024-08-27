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Губернатор Верхневолжья поставил задачи на новый учебный год - РИА Новости, 27.08.2024
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Тверская область
 
16:06 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/verkhnevolzhe-1968782616.html
Губернатор Верхневолжья поставил задачи на новый учебный год
Губернатор Верхневолжья поставил задачи на новый учебный год - РИА Новости, 27.08.2024
Губернатор Верхневолжья поставил задачи на новый учебный год
На заседании правительства Тверской области во вторник губернатор региона Игорь Руденя поставил задачи на предстоящий учебный год, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T16:06
2024-08-27T16:06
тверская область
игорь руденя
дети
школы
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. На заседании правительства Тверской области во вторник губернатор региона Игорь Руденя поставил задачи на предстоящий учебный год, сообщает пресс-служба областного правительства. Первым вопросом была рассмотрена готовность образовательных организаций региона к началу 2024-2025 учебного года. "Мы продолжаем линию патриотического воспитания детей и молодежи. В настоящее время примером являются герои истории сегодняшнего дня – участники специальной военной операции, а также наши ветераны", – цитирует пресс-служба Руденю. С нового учебного года в школьную программу включен предмет "Основы безопасности и защита Родины". Его преподавателями во многих школах станут участники СВО, ветераны боевых действий – всего это более 250 человек. Также одним из обязательных предметов станет труд, продолжится развитие системы раннего выбора первой профессии. "С самого начала учебного года необходимо наладить связи с будущими работодателями, перспективными предприятиями области. И школы, и колледжи должны быть в контакте с этими компаниями. К примеру, уже сложилась хорошая практика посещения детьми производств с экскурсиями, знакомства с профессиями", – отметил губернатор. В ряде учреждений образования будут действовать профориентационные специализированные классы. Инженерные – в 17 школах области, медицинские – в 14, агроклассы – в 17, психолого-педагогические – в 53. Глава региона обозначил ключевые направления, по которым велась подготовка к новому учебному году. Это кадровое обеспечение, укрепление материально-технической базы учреждений образования, укомплектованность их средствами обучения и учебниками, организация питания и подвоза учащихся, создание условий для комплексной безопасности. В Верхневолжье в новом учебном году будут работать 1109 учреждений образования. Новые знания здесь будут получать 141,6 тысячи школьников; 53,6 тысячи воспитанников дошкольных учреждений; 52,7 тысячи студентов. При этом в текущем году в колледжах области будет на 449 учащихся больше, чем в предыдущем. 1 сентября в школы придут 13 524 первоклассника. Продолжат работать группы продленного дня для учащихся младших классов. Предполагается, что их будут посещать около 15 тысяч детей. Более 170 тысяч ребят планируется вовлечь в кружки и секции допобразования различной направленности. К работе приступят почти 20 тысяч преподавателей, из них 237 молодых педагогов (на 62 больше, чем в прошлом году) – это преимущественно выпускники колледжей. Еще 150 будущих педагогов 1 сентября начнут обучение по целевым договорам, по завершении которого придут в региональную систему образования. В этом году в 208 школах и детских садах были проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы – это на 117 объектов больше, чем в 2023 году. Среди проведенных работ – ремонт кровель, фасадов, санитарных комнат, спортзалов, замена окон, благоустройство прилегающих территорий, повышение безопасности и другие. Кроме того, в 29 детских садах в 18 муниципалитетах установлены игровые комплексы.
https://ria.ru/20240813/pomosch-1965956281.html
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игорь руденя, дети, школы
Тверская область, Игорь Руденя, Дети, Школы

Губернатор Верхневолжья поставил задачи на новый учебный год

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Верхневолжья поставил задачи на новый учебный год
Губернатор Верхневолжья поставил задачи на новый учебный год - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Верхневолжья поставил задачи на новый учебный год
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. На заседании правительства Тверской области во вторник губернатор региона Игорь Руденя поставил задачи на предстоящий учебный год, сообщает пресс-служба областного правительства.
Первым вопросом была рассмотрена готовность образовательных организаций региона к началу 2024-2025 учебного года.
"Мы продолжаем линию патриотического воспитания детей и молодежи. В настоящее время примером являются герои истории сегодняшнего дня – участники специальной военной операции, а также наши ветераны", – цитирует пресс-служба Руденю.
С нового учебного года в школьную программу включен предмет "Основы безопасности и защита Родины". Его преподавателями во многих школах станут участники СВО, ветераны боевых действий – всего это более 250 человек.
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Также одним из обязательных предметов станет труд, продолжится развитие системы раннего выбора первой профессии.
"С самого начала учебного года необходимо наладить связи с будущими работодателями, перспективными предприятиями области. И школы, и колледжи должны быть в контакте с этими компаниями. К примеру, уже сложилась хорошая практика посещения детьми производств с экскурсиями, знакомства с профессиями", – отметил губернатор.
В ряде учреждений образования будут действовать профориентационные специализированные классы. Инженерные – в 17 школах области, медицинские – в 14, агроклассы – в 17, психолого-педагогические – в 53.
Глава региона обозначил ключевые направления, по которым велась подготовка к новому учебному году. Это кадровое обеспечение, укрепление материально-технической базы учреждений образования, укомплектованность их средствами обучения и учебниками, организация питания и подвоза учащихся, создание условий для комплексной безопасности.
В Верхневолжье в новом учебном году будут работать 1109 учреждений образования. Новые знания здесь будут получать 141,6 тысячи школьников; 53,6 тысячи воспитанников дошкольных учреждений; 52,7 тысячи студентов. При этом в текущем году в колледжах области будет на 449 учащихся больше, чем в предыдущем.
1 сентября в школы придут 13 524 первоклассника. Продолжат работать группы продленного дня для учащихся младших классов. Предполагается, что их будут посещать около 15 тысяч детей. Более 170 тысяч ребят планируется вовлечь в кружки и секции допобразования различной направленности.
К работе приступят почти 20 тысяч преподавателей, из них 237 молодых педагогов (на 62 больше, чем в прошлом году) – это преимущественно выпускники колледжей. Еще 150 будущих педагогов 1 сентября начнут обучение по целевым договорам, по завершении которого придут в региональную систему образования.
В этом году в 208 школах и детских садах были проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы – это на 117 объектов больше, чем в 2023 году. Среди проведенных работ – ремонт кровель, фасадов, санитарных комнат, спортзалов, замена окон, благоустройство прилегающих территорий, повышение безопасности и другие. Кроме того, в 29 детских садах в 18 муниципалитетах установлены игровые комплексы.
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Тверская областьИгорь РуденяДетиШколы
 
 
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