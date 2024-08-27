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МТШ проведет вебинар по аддитивному производству на промпредприятиях - РИА Новости, 27.08.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
12:30 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/vebinar-1968707440.html
МТШ проведет вебинар по аддитивному производству на промпредприятиях
МТШ проведет вебинар по аддитивному производству на промпредприятиях - РИА Новости, 27.08.2024
МТШ проведет вебинар по аддитивному производству на промпредприятиях
Бесплатный онлайн-семинар о внедрении аддитивного производства на промпредприятиях пройдет 29 августа, его организуют "Московская техническая школа" (МТШ) и... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T12:30
2024-08-27T12:30
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
дарья дмитриева
сергей собянин
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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Бесплатный онлайн-семинар о внедрении аддитивного производства на промпредприятиях пройдет 29 августа, его организуют "Московская техническая школа" (МТШ) и Академия аддитивных технологий "Цифра Цифра", сообщили в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы.Отмечается, что повышение компетенций инженеров в области аддитивных технологий способствует ускорению внедрения инноваций и развитию отечественной промышленности.На вебинаре "Московской технической школы" эксперты познакомят слушателей с задачами аддитивного производства, преимуществами их использования, а также расскажут о правильном внедрении практики 3D-печати на производстве.Спикером вебинара выступит технический директор и сооснователь столичной компании по разработке и производству фотополимеров для 3D-печати "HARZ Labs" Александр Юрасов. В онлайн-мероприятии смогут поучаствовать топ-менеджеры, руководители производств и инженеры-конструкторы.Как заявила гендиректор Академии аддитивных технологий "Цифра Цифра" Дарья Дмитриева, этот вебинар поможет сотрудникам промпредприятий эффективно перейти от традиционных методов производства к современным.Мэр Москвы Сергей Собянин ранее отметил, что для внедрения на производствах современных технологий необходимы новые инженерные кадры. Чтобы помочь промышленным предприятиям решить вопрос дефицита сотрудников, власти города в 2021 году совместно с ведущими техническими вузами и компаниями создали специальный проект "Московская техническая школа". С его помощью инженеры повышают квалификацию в работе с инновационными технологиями, которые развивают промышленный потенциал Москвы и оптимизируют производственные процессы.На сегодняшний день "Московская техническая школа" предоставляет качественную образовательную инфраструктуру. Для сотрудников предприятий разработано более 200 программ повышения квалификации. Открыто десять общих направлений, а также четыре специальных. Кроме учебных курсов, участникам предлагают вебинары, конференции, мастер-классы и другие мероприятия.
https://ria.ru/20240827/investitsii-1968674593.html
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москва, дарья дмитриева, сергей собянин
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Дарья Дмитриева, Сергей Собянин

МТШ проведет вебинар по аддитивному производству на промпредприятиях

© Фото : пресс-служба ДИППМТШ проведет вебинар по аддитивному производству на промпредприятиях
МТШ проведет вебинар по аддитивному производству на промпредприятиях - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© Фото : пресс-служба ДИПП
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Бесплатный онлайн-семинар о внедрении аддитивного производства на промпредприятиях пройдет 29 августа, его организуют "Московская техническая школа" (МТШ) и Академия аддитивных технологий "Цифра Цифра", сообщили в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы.
Отмечается, что повышение компетенций инженеров в области аддитивных технологий способствует ускорению внедрения инноваций и развитию отечественной промышленности.
© Фото : пресс-служба ДИППМТШ проведет вебинар по аддитивному производству на промпредприятиях
МТШ проведет вебинар по аддитивному производству на промпредприятиях - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© Фото : пресс-служба ДИПП
МТШ проведет вебинар по аддитивному производству на промпредприятиях
На вебинаре "Московской технической школы" эксперты познакомят слушателей с задачами аддитивного производства, преимуществами их использования, а также расскажут о правильном внедрении практики 3D-печати на производстве.
Спикером вебинара выступит технический директор и сооснователь столичной компании по разработке и производству фотополимеров для 3D-печати "HARZ Labs" Александр Юрасов. В онлайн-мероприятии смогут поучаствовать топ-менеджеры, руководители производств и инженеры-конструкторы.
Как заявила гендиректор Академии аддитивных технологий "Цифра Цифра" Дарья Дмитриева, этот вебинар поможет сотрудникам промпредприятий эффективно перейти от традиционных методов производства к современным.
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Мэр Москвы Сергей Собянин ранее отметил, что для внедрения на производствах современных технологий необходимы новые инженерные кадры. Чтобы помочь промышленным предприятиям решить вопрос дефицита сотрудников, власти города в 2021 году совместно с ведущими техническими вузами и компаниями создали специальный проект "Московская техническая школа". С его помощью инженеры повышают квалификацию в работе с инновационными технологиями, которые развивают промышленный потенциал Москвы и оптимизируют производственные процессы.
На сегодняшний день "Московская техническая школа" предоставляет качественную образовательную инфраструктуру. Для сотрудников предприятий разработано более 200 программ повышения квалификации. Открыто десять общих направлений, а также четыре специальных. Кроме учебных курсов, участникам предлагают вебинары, конференции, мастер-классы и другие мероприятия.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваДарья ДмитриеваСергей Собянин
 
 
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