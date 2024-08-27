https://ria.ru/20240827/ukraina-1968790616.html

"Зловещие последствия". ВСУ сделали предупреждение из-за Курской области

"Зловещие последствия". ВСУ сделали предупреждение из-за Курской области - РИА Новости, 27.08.2024

"Зловещие последствия". ВСУ сделали предупреждение из-за Курской области

Отказ ВСУ отступать из Курской области плохо кончится для украинской армии, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в соцсети Х. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T16:27

2024-08-27T16:27

2024-08-27T16:27

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Отказ ВСУ отступать из Курской области плохо кончится для украинской армии, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в соцсети Х."Это чревато зловещими последствиями для общих военных усилий Украины", — написал он.Дэвис объяснил, что российская армия отбила украинскую атаку, и ВСУ следовало бы уйти с территории страны, но они, скорее всего, продолжат посылать в Курскую область подкрепления, теряя и личный состав, и территории на севере и востоке Украины.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника.Как сообщило сегодня Минобороны, за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 6600 военнослужащих.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

https://ria.ru/20240827/rossiya-1968740357.html

https://ria.ru/20240827/ukraina-1968680778.html

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в мире, курская область, россия, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, валерий герасимов, вооруженные силы сша