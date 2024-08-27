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ВВП Украины в 2022 году сократился на 30 процентов - РИА Новости, 27.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:08 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/ukraina-1968783110.html
ВВП Украины в 2022 году сократился на 30 процентов
ВВП Украины в 2022 году сократился на 30 процентов - РИА Новости, 27.08.2024
ВВП Украины в 2022 году сократился на 30 процентов
ВВП Украины в 2022 году сократился на 30%, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T16:08
2024-08-27T16:08
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
денис шмыгаль
александр устинов
владимир зеленский
g7
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. ВВП Украины в 2022 году сократился на 30%, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. "Мы фактически потеряли в 2022 году 30% нашей экономики, нашего ВВП", - сообщил он в ходе выступления на форуме "Украина 2024. Независимость". Как уточнил Шмыгаль, с 2022 года Украина потеряла 3,5 миллиона рабочих мест. Сейчас, по его словам, в стране менее восьми миллионов официальных рабочих мест, тогда как государство нуждается более чем в десяти миллионах официально трудоустроенных граждан. Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете Украины закрывают с помощью западного финансирования, если США прекратят помогать Киеву, власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября 2023 года Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20240825/ukraina-1968102829.html
https://ria.ru/20240822/azarov-1967713734.html
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украина, россия, сша, денис шмыгаль, александр устинов, владимир зеленский, g7, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Денис Шмыгаль, Александр Устинов, Владимир Зеленский, G7, В мире
ВВП Украины в 2022 году сократился на 30 процентов

Премьер Шмыгаль: ВВП Украины в 2022 году сократился на 30%

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. ВВП Украины в 2022 году сократился на 30%, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
"Мы фактически потеряли в 2022 году 30% нашей экономики, нашего ВВП", - сообщил он в ходе выступления на форуме "Украина 2024. Независимость".
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
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Как уточнил Шмыгаль, с 2022 года Украина потеряла 3,5 миллиона рабочих мест. Сейчас, по его словам, в стране менее восьми миллионов официальных рабочих мест, тогда как государство нуждается более чем в десяти миллионах официально трудоустроенных граждан.
Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете Украины закрывают с помощью западного финансирования, если США прекратят помогать Киеву, власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября 2023 года Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАДенис ШмыгальАлександр УстиновВладимир ЗеленскийG7В мире
 
 
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