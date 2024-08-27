https://ria.ru/20240827/ukraina-1968773123.html

На Украине ввели лимиты на банковские переводы для физических лиц

На Украине ввели лимиты на банковские переводы для физических лиц - РИА Новости, 27.08.2024

На Украине ввели лимиты на банковские переводы для физических лиц

Нацбанк Украины заявил во вторник в Telegram-канале, что вводит с 1 октября на полгода лимиты на банковские переводы для физических лиц, в месяц сумма не должна РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T15:41

2024-08-27T15:41

2024-08-27T15:41

экономика

украина

дмитрий разумков

нацбанк украины

верховная рада украины

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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Нацбанк Украины заявил во вторник в Telegram-канале, что вводит с 1 октября на полгода лимиты на банковские переводы для физических лиц, в месяц сумма не должна превышать 150 тысяч гривен (3,6 тысячи долларов). "С 1 октября 2024 года Национальный банк временно, на полгода, устанавливает лимит в 150 тысяч гривен (3,6 тысячи долларов – ред.) в месяц для переводов физических лиц "с карты на карту". Лимит действует только на сумму исходящих переводов по всем счетам клиента, открытым в одном банке, на счета других физических лиц", - говорится в сообщении Нацбанка. Регулятор уточнил, что лимит не будет применяться к счетам волонтеров, а также лиц, ежемесячные доходы которых из подтвержденных источников превышают сумму установленного ограничения. В нацбанке считают, что введение ограничений не повлияет на финансовую активность большинства банковских клиентов, поскольку 98% из них ежемесячно переводят сумму меньше 150 тысяч гривен. "Теневой бизнес ищет для себя новые пути проведения денежных платежей, и это требует быстрого реагирования, поэтому НБУ вводит лимит как временное антикризисное решение… Введенный период ограничения сроком на шесть месяцев будет использован для наработки совместных решений, направленных на решение этой проблемы. Это в дальнейшем позволит Национальному банку Украины при условии действенности принятых мер отказаться от введенных лимитов", - добавили в Нацбанке. Заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Олейник 24 мая сообщал, что регулятор планирует ограничить карточные переводы между физическими лицами, введя предельные лимиты на количество и суммы транзакций в месяц. Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что это ударит по жителям Украины и приведет к подрыву экономики страны.

https://ria.ru/20240809/banknoty-1965224413.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, украина, дмитрий разумков, нацбанк украины, верховная рада украины