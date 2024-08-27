https://ria.ru/20240827/ukraina-1968770815.html
На Украине сделали неожиданное заявление о российских военных
На Украине сделали неожиданное заявление о российских военных - РИА Новости, 27.08.2024
На Украине сделали неожиданное заявление о российских военных
У российских мобилизованных высокий уровень подготовки, признал офицер бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины Владимир Черняк во время телеэфира на канале РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T15:34
2024-08-27T15:34
2024-08-27T15:34
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. У российских мобилизованных высокий уровень подготовки, признал офицер бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины Владимир Черняк во время телеэфира на канале "Киев 24". "Это квалифицированные мобилизованные военные, умеющие воевать..." — сказал он про военных, которые выполняют задачи в Харьковской области.Кроме того, Черняк добавил, что они способны удивлять.Ситуацию в Харьковской области он назвал напряженной и неоднородной. На прошлой неделе глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские войска продолжают давить ВСУ на Купянском и Волчанском направлениях.
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в мире, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
На Украине сделали неожиданное заявление о российских военных
Офицер ВСУ Черняк признал высокий уровень подготовки мобилизованных в РФ