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На Украине сделали неожиданное заявление о российских военных - РИА Новости, 27.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:34 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/ukraina-1968770815.html
На Украине сделали неожиданное заявление о российских военных
На Украине сделали неожиданное заявление о российских военных - РИА Новости, 27.08.2024
На Украине сделали неожиданное заявление о российских военных
У российских мобилизованных высокий уровень подготовки, признал офицер бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины Владимир Черняк во время телеэфира на канале РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T15:34
2024-08-27T15:34
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. У российских мобилизованных высокий уровень подготовки, признал офицер бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины Владимир Черняк во время телеэфира на канале "Киев 24". "Это квалифицированные мобилизованные военные, умеющие воевать..." — сказал он про военных, которые выполняют задачи в Харьковской области.Кроме того, Черняк добавил, что они способны удивлять.Ситуацию в Харьковской области он назвал напряженной и неоднородной. На прошлой неделе глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские войска продолжают давить ВСУ на Купянском и Волчанском направлениях.
https://ria.ru/20240827/syrskiy-1968752297.html
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в мире, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
На Украине сделали неожиданное заявление о российских военных

Офицер ВСУ Черняк признал высокий уровень подготовки мобилизованных в РФ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО
Боевая работа артдивизиона ЦВО - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артдивизиона ЦВО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. У российских мобилизованных высокий уровень подготовки, признал офицер бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины Владимир Черняк во время телеэфира на канале "Киев 24".

"Это квалифицированные мобилизованные военные, умеющие воевать..." — сказал он про военных, которые выполняют задачи в Харьковской области.
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Кроме того, Черняк добавил, что они способны удивлять.
Ситуацию в Харьковской области он назвал напряженной и неоднородной.

На прошлой неделе глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские войска продолжают давить ВСУ на Купянском и Волчанском направлениях.
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