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Украина назвала США объекты, по которым хочет ударить в России, пишут СМИ - РИА Новости, 27.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:42 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/ukraina-1968750623.html
Украина назвала США объекты, по которым хочет ударить в России, пишут СМИ
Украина назвала США объекты, по которым хочет ударить в России, пишут СМИ - РИА Новости, 27.08.2024
Украина назвала США объекты, по которым хочет ударить в России, пишут СМИ
Украина недавно предоставила США информацию об объектах на территории России, которые хотела бы поразить с помощью западных ракет большой дальности, сообщает... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T14:42
2024-08-27T14:42
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
нато
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Украина недавно предоставила США информацию об объектах на территории России, которые хотела бы поразить с помощью западных ракет большой дальности, сообщает газета Financial Times со ссылкой на украинского чиновника. "Киев за последние недели предоставил Вашингтону информацию о конкретных целях, по которым он хотел бы нанести удары с использованием американских ракет ATACMS, а также британских Storm Shadow и французских Scalp", - пишет издание. Как утверждает газета, речь идет об аэродромах, складах боеприпасов, хранилищах топлива и центрах управления и контроля. Однако издание напоминает, что, по мнению администрации президента США Джо Байдена, использование подобного оружия на территории России вряд ли изменит стратегическую ситуацию в пользу Украины. В середине июля Пентагон заявил, что США не разрешают Украине использовать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для "глубоких" ударов по России, но это может измениться. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что некоторые страны альянса, включая Великобританию, изначально передавали Киеву оружие "без всяких ограничений". Франция также дала Украине разрешение на использование своих дальнобойных ракет Storm Shadows/Scalps для нанесения ударов по российским регионам. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240827/iskander-1968747961.html
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украина, россия, сша, нато, министерство обороны сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, НАТО, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины
Украина назвала США объекты, по которым хочет ударить в России, пишут СМИ

FT: Киев передал США данные об объектах, которые хочет поразить в России

© Фото : U.S. ArmyПуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS
Пуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© Фото : U.S. Army
Пуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Украина недавно предоставила США информацию об объектах на территории России, которые хотела бы поразить с помощью западных ракет большой дальности, сообщает газета Financial Times со ссылкой на украинского чиновника.
"Киев за последние недели предоставил Вашингтону информацию о конкретных целях, по которым он хотел бы нанести удары с использованием американских ракет ATACMS, а также британских Storm Shadow и французских Scalp", - пишет издание.
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Как утверждает газета, речь идет об аэродромах, складах боеприпасов, хранилищах топлива и центрах управления и контроля.
Однако издание напоминает, что, по мнению администрации президента США Джо Байдена, использование подобного оружия на территории России вряд ли изменит стратегическую ситуацию в пользу Украины.
В середине июля Пентагон заявил, что США не разрешают Украине использовать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для "глубоких" ударов по России, но это может измениться. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что некоторые страны альянса, включая Великобританию, изначально передавали Киеву оружие "без всяких ограничений". Франция также дала Украине разрешение на использование своих дальнобойных ракет Storm Shadows/Scalps для нанесения ударов по российским регионам.
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Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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