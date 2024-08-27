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Шмыгаль заявил о критической нехватке средств на нужды ВСУ - РИА Новости, 27.08.2024
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13:47 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/ukraina-1968731676.html
Шмыгаль заявил о критической нехватке средств на нужды ВСУ
Шмыгаль заявил о критической нехватке средств на нужды ВСУ - РИА Новости, 27.08.2024
Шмыгаль заявил о критической нехватке средств на нужды ВСУ
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил во вторник о критической нехватке средств на оборонные нужды, не хватает больше 12 миллиардов долларов. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T13:47
2024-08-27T13:47
украина
денис шмыгаль
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил во вторник о критической нехватке средств на оборонные нужды, не хватает больше 12 миллиардов долларов. "У нас критическая потребность собрать дополнительные средства на нашу защиту, на нашу обороноспособность... В парламент поданы изменения в бюджет более чем на 500 миллиардов гривен (более 12 миллиардов долларов - ред.) в этом году", - заявил Шмыгаль в ходе выступления на форуме "Украина 2024. Независимость". По словам Шмыгаля, эти средства пойдут в том числе на зарплаты военным, закупку оборудования и финансирование украинской оборонной промышленности. Предполагается изыскать средства путем внутренних заимствований, повышения налоговой ставки на прибыль для банков и расширения "военного сбора". Кроме того, предполагается введение программы "Воюй или работай", которая должна вывести рынок труда из тени, добавил он.
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украина, денис шмыгаль, в мире, вооруженные силы украины
Украина, Денис Шмыгаль, В мире, Вооруженные силы Украины
Шмыгаль заявил о критической нехватке средств на нужды ВСУ

Премьер Украины Шмыгаль заявил о критической нехватке средств на оборонные нужды

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил во вторник о критической нехватке средств на оборонные нужды, не хватает больше 12 миллиардов долларов.
"У нас критическая потребность собрать дополнительные средства на нашу защиту, на нашу обороноспособность... В парламент поданы изменения в бюджет более чем на 500 миллиардов гривен (более 12 миллиардов долларов - ред.) в этом году", - заявил Шмыгаль в ходе выступления на форуме "Украина 2024. Независимость".
По словам Шмыгаля, эти средства пойдут в том числе на зарплаты военным, закупку оборудования и финансирование украинской оборонной промышленности.
Предполагается изыскать средства путем внутренних заимствований, повышения налоговой ставки на прибыль для банков и расширения "военного сбора". Кроме того, предполагается введение программы "Воюй или работай", которая должна вывести рынок труда из тени, добавил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
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