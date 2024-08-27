Рейтинг@Mail.ru
В США раскрыли новый план Украины по России - РИА Новости, 27.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:49 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/ukraina-1968696757.html
В США раскрыли новый план Украины по России
В США раскрыли новый план Украины по России - РИА Новости, 27.08.2024
В США раскрыли новый план Украины по России
Украина планирует предоставить Вашингтону список целей на российской территории, по которым ВСУ готовы ударить американским дальнобойным оружием, пишет... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T11:49
2024-08-27T11:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949708087_0:314:3071:2041_1920x0_80_0_0_f4f6e494e68a3ba4df53fb892680f948.jpg
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Украина планирует предоставить Вашингтону список целей на российской территории, по которым ВСУ готовы ударить американским дальнобойным оружием, пишет Politico. Отмечается, на его этой неделе привезут в Вашингтон министр обороны Украины Рустем Умеров и глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, чтобы убедить США снять ограничения на использование этого вооружения.Вместе с тем, указывается, что Соединенные Штаты не видят в этом необходимости, поскольку Россия отодвинула самые важные объекты, включая авиацию, от границы и сделала их недосягаемыми. Москва считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью.
https://ria.ru/20240827/merkuris-1968686817.html
https://ria.ru/20240827/ukraina-1968675118.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949708087_238:0:2967:2047_1920x0_80_0_0_6f2b3e86048bd2dbb6ad518ccd3e4385.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
В США раскрыли новый план Украины по России

Politico: Украина планирует представить США список целей в России для ударов

© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew DicksonЗагрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS
Загрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew Dickson
Загрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Украина планирует предоставить Вашингтону список целей на российской территории, по которым ВСУ готовы ударить американским дальнобойным оружием, пишет Politico.

Отмечается, на его этой неделе привезут в Вашингтон министр обороны Украины Рустем Умеров и глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, чтобы убедить США снять ограничения на использование этого вооружения.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
На Западе сделали важное заявление после удара России по Украине
11:00
Вместе с тем, указывается, что Соединенные Штаты не видят в этом необходимости, поскольку Россия отодвинула самые важные объекты, включая авиацию, от границы и сделала их недосягаемыми.

Москва считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
"Критическая cитуация". В ЕС раскрыли, что скоро может случиться в зоне СВО
10:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала