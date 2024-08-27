В США раскрыли новый план Украины по России
Politico: Украина планирует представить США список целей в России для ударов
© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew DicksonЗагрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS
© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew Dickson
Загрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Украина планирует предоставить Вашингтону список целей на российской территории, по которым ВСУ готовы ударить американским дальнобойным оружием, пишет Politico.
Отмечается, на его этой неделе привезут в Вашингтон министр обороны Украины Рустем Умеров и глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, чтобы убедить США снять ограничения на использование этого вооружения.
Отмечается, на его этой неделе привезут в Вашингтон министр обороны Украины Рустем Умеров и глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, чтобы убедить США снять ограничения на использование этого вооружения.
Вместе с тем, указывается, что Соединенные Штаты не видят в этом необходимости, поскольку Россия отодвинула самые важные объекты, включая авиацию, от границы и сделала их недосягаемыми.
Москва считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью.
Москва считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью.