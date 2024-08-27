https://ria.ru/20240827/ukraina-1968696757.html

В США раскрыли новый план Украины по России

В США раскрыли новый план Украины по России - РИА Новости, 27.08.2024

В США раскрыли новый план Украины по России

Украина планирует предоставить Вашингтону список целей на российской территории, по которым ВСУ готовы ударить американским дальнобойным оружием, пишет... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T11:49

2024-08-27T11:49

2024-08-27T11:49

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949708087_0:314:3071:2041_1920x0_80_0_0_f4f6e494e68a3ba4df53fb892680f948.jpg

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Украина планирует предоставить Вашингтону список целей на российской территории, по которым ВСУ готовы ударить американским дальнобойным оружием, пишет Politico. Отмечается, на его этой неделе привезут в Вашингтон министр обороны Украины Рустем Умеров и глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, чтобы убедить США снять ограничения на использование этого вооружения.Вместе с тем, указывается, что Соединенные Штаты не видят в этом необходимости, поскольку Россия отодвинула самые важные объекты, включая авиацию, от границы и сделала их недосягаемыми. Москва считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью.

https://ria.ru/20240827/merkuris-1968686817.html

https://ria.ru/20240827/ukraina-1968675118.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, вооруженные силы украины