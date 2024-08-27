https://ria.ru/20240827/ukraina-1968680778.html

Киев хочет купить критически важное российское оборудование

Киев хочет купить критически важное российское оборудование - РИА Новости, 27.08.2024

Киев хочет купить критически важное российское оборудование

Украинское правительство намерено приобрести два ядерных реактора ВВЭР-1000 российского производства, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T10:38

2024-08-27T10:38

2024-08-27T10:47

в мире

украина

киев

болгария

герман галущенко

укрэнерго

хмельницкая аэс

ввэр-1000

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Украинское правительство намерено приобрести два ядерных реактора ВВЭР-1000 российского производства, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в беседе с Politico.Он пояснил, что закупить их планируется у Болгарии.Галущенко отметил, что эти планы вызвали резкую критику со стороны правящей партии, но объяснил свою позицию тем, что Украине нужна атомная энергетика, чтобы выдержать, вероятно, самую тяжелую зиму в истории страны. Поэтому правительство будет настаивать на расширении Хмельницкой АЭС на западе Украины за счет этих реакторов, добавил политик.Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий еще 18 апреля предупреждал, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. В "Укрэнерго" заявляли, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию.

https://ria.ru/20240826/minenergo-1968452596.html

украина

киев

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в мире, украина, киев, болгария, герман галущенко, укрэнерго, хмельницкая аэс, ввэр-1000