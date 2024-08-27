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Киев хочет купить критически важное российское оборудование - РИА Новости, 27.08.2024
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10:38 27.08.2024 (обновлено: 10:47 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/ukraina-1968680778.html
Киев хочет купить критически важное российское оборудование
Киев хочет купить критически важное российское оборудование - РИА Новости, 27.08.2024
Киев хочет купить критически важное российское оборудование
Украинское правительство намерено приобрести два ядерных реактора ВВЭР-1000 российского производства, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T10:38
2024-08-27T10:47
в мире
украина
киев
болгария
герман галущенко
укрэнерго
хмельницкая аэс
ввэр-1000
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Украинское правительство намерено приобрести два ядерных реактора ВВЭР-1000 российского производства, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в беседе с Politico.Он пояснил, что закупить их планируется у Болгарии.Галущенко отметил, что эти планы вызвали резкую критику со стороны правящей партии, но объяснил свою позицию тем, что Украине нужна атомная энергетика, чтобы выдержать, вероятно, самую тяжелую зиму в истории страны. Поэтому правительство будет настаивать на расширении Хмельницкой АЭС на западе Украины за счет этих реакторов, добавил политик.Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий еще 18 апреля предупреждал, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. В "Укрэнерго" заявляли, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию.
https://ria.ru/20240826/minenergo-1968452596.html
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в мире, украина, киев, болгария, герман галущенко, укрэнерго, хмельницкая аэс, ввэр-1000
В мире, Украина, Киев, Болгария, Герман Галущенко, Укрэнерго, Хмельницкая АЭС, ВВЭР-1000
Киев хочет купить критически важное российское оборудование

Украина намерена купить два ядерных реактора российского производства

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Украинское правительство намерено приобрести два ядерных реактора ВВЭР-1000 российского производства, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в беседе с Politico.
Он пояснил, что закупить их планируется у Болгарии.
Галущенко отметил, что эти планы вызвали резкую критику со стороны правящей партии, но объяснил свою позицию тем, что Украине нужна атомная энергетика, чтобы выдержать, вероятно, самую тяжелую зиму в истории страны. Поэтому правительство будет настаивать на расширении Хмельницкой АЭС на западе Украины за счет этих реакторов, добавил политик.
Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий еще 18 апреля предупреждал, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. В "Укрэнерго" заявляли, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию.
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В миреУкраинаКиевБолгарияГерман ГалущенкоУкрэнергоХмельницкая АЭСВВЭР-1000
 
 
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