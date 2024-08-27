Украинские СМИ сообщили о взрывах в Богодухове
"Страна.ua": в Богодухове под Харьковом прогремели взрывы
© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Богодухов в Харьковской области Украины, сообщило местное издание "Страна.ua" со ссылкой на местные онлайн-сообщества.
"О прилетах в Богодухове под Харьковом сообщают местные паблики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Публикуется видео, предположительно снятое в окрестностях Богодухова, в нем над городом понимается черный дым.
Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации на 10.03 мск, в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской и Николаевской области Украины звучит воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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