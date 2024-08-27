https://ria.ru/20240827/ukraina-1968675232.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Богодухове

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Богодухове - РИА Новости, 27.08.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Богодухове

Взрывы прогремели в городе Богодухов в Харьковской области Украины, сообщило местное издание "Страна.ua" со ссылкой на местные онлайн-сообщества. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T10:13

2024-08-27T10:13

2024-08-27T10:13

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Богодухов в Харьковской области Украины, сообщило местное издание "Страна.ua" со ссылкой на местные онлайн-сообщества. "О прилетах в Богодухове под Харьковом сообщают местные паблики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Публикуется видео, предположительно снятое в окрестностях Богодухова, в нем над городом понимается черный дым. Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации на 10.03 мск, в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской и Николаевской области Украины звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, харьковская область, вооруженные силы украины