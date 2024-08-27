https://ria.ru/20240827/ukraina-1968671892.html

Украине грозит самая тяжелая зима в истории, предупредило Минэнерго

Украине грозит самая тяжелая зима в истории, предупредило Минэнерго - РИА Новости, 27.08.2024

Украине грозит самая тяжелая зима в истории, предупредило Минэнерго

Украина находится, возможно, на пороге самой тяжелой зимы в своей истории, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко в интервью европейским СМИ. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T09:58

2024-08-27T09:58

2024-08-27T11:00

специальная военная операция на украине

жкх

украина

герман галущенко

укрэнерго

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762446979_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_0d405a918f04fb3942c2d2307520baee.jpg

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Украина находится, возможно, на пороге самой тяжелой зимы в своей истории, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко в интервью европейским СМИ.На минувшей неделе чиновник сообщал, что ближайшая зима для украинской энергосистемы будет сложнее, чем предыдущая. Он отметил, что властям предстоит восстановить все поврежденные энергетические объекты и параллельно обеспечить защиту системами ПВО, полученными от западных стран.Российские войска с октября 2022 года наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявляли в "Укрэнерго", объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей.В минувшем феврале глава правления компании Владимир Кудрицкий предупредил, что в энергосистеме периодически будет ощущаться дефицит. Галущенко призывал население подготовиться к возможным блэкаутам и закупать генераторы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

жкх, украина, герман галущенко, укрэнерго, в мире