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Украине грозит самая тяжелая зима в истории, предупредило Минэнерго
Украине грозит самая тяжелая зима в истории, предупредило Минэнерго - РИА Новости, 27.08.2024
Украине грозит самая тяжелая зима в истории, предупредило Минэнерго
Украина находится, возможно, на пороге самой тяжелой зимы в своей истории, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко в интервью европейским СМИ. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T09:58
2024-08-27T09:58
2024-08-27T11:00
специальная военная операция на украине
жкх
украина
герман галущенко
укрэнерго
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Украина находится, возможно, на пороге самой тяжелой зимы в своей истории, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко в интервью европейским СМИ.На минувшей неделе чиновник сообщал, что ближайшая зима для украинской энергосистемы будет сложнее, чем предыдущая. Он отметил, что властям предстоит восстановить все поврежденные энергетические объекты и параллельно обеспечить защиту системами ПВО, полученными от западных стран.Российские войска с октября 2022 года наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявляли в "Укрэнерго", объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей.В минувшем феврале глава правления компании Владимир Кудрицкий предупредил, что в энергосистеме периодически будет ощущаться дефицит. Галущенко призывал население подготовиться к возможным блэкаутам и закупать генераторы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, украина, герман галущенко, укрэнерго, в мире
Специальная военная операция на Украине, ЖКХ, Украина, Герман Галущенко, Укрэнерго, В мире
Украине грозит самая тяжелая зима в истории, предупредило Минэнерго
Галущенко: зима 2024 года может стать самой тяжелой в истории Украины
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Украина находится, возможно, на пороге самой тяжелой зимы в своей истории, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко в интервью европейским СМИ.
На минувшей неделе чиновник сообщал, что ближайшая зима для украинской энергосистемы будет сложнее, чем предыдущая. Он отметил, что властям предстоит восстановить все поврежденные энергетические объекты и параллельно обеспечить защиту системами ПВО, полученными от западных стран.
Российские войска с октября 2022 года наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявляли в "Укрэнерго
", объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей.
В минувшем феврале глава правления компании Владимир Кудрицкий предупредил, что в энергосистеме периодически будет ощущаться дефицит.
Галущенко призывал население подготовиться к возможным блэкаутам и закупать генераторы.