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Украине грозит самая тяжелая зима в истории, предупредило Минэнерго - РИА Новости, 27.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:58 27.08.2024 (обновлено: 11:00 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/ukraina-1968671892.html
Украине грозит самая тяжелая зима в истории, предупредило Минэнерго
Украине грозит самая тяжелая зима в истории, предупредило Минэнерго - РИА Новости, 27.08.2024
Украине грозит самая тяжелая зима в истории, предупредило Минэнерго
Украина находится, возможно, на пороге самой тяжелой зимы в своей истории, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко в интервью европейским СМИ. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T09:58
2024-08-27T11:00
специальная военная операция на украине
жкх
украина
герман галущенко
укрэнерго
в мире
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Украина находится, возможно, на пороге самой тяжелой зимы в своей истории, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко в интервью европейским СМИ.На минувшей неделе чиновник сообщал, что ближайшая зима для украинской энергосистемы будет сложнее, чем предыдущая. Он отметил, что властям предстоит восстановить все поврежденные энергетические объекты и параллельно обеспечить защиту системами ПВО, полученными от западных стран.Российские войска с октября 2022 года наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявляли в "Укрэнерго", объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей.В минувшем феврале глава правления компании Владимир Кудрицкий предупредил, что в энергосистеме периодически будет ощущаться дефицит. Галущенко призывал население подготовиться к возможным блэкаутам и закупать генераторы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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жкх, украина, герман галущенко, укрэнерго, в мире
Специальная военная операция на Украине, ЖКХ, Украина, Герман Галущенко, Укрэнерго, В мире
Украине грозит самая тяжелая зима в истории, предупредило Минэнерго

Галущенко: зима 2024 года может стать самой тяжелой в истории Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи на Украине
Линии электропередачи на Украине - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Линии электропередачи на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Украина находится, возможно, на пороге самой тяжелой зимы в своей истории, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко в интервью европейским СМИ.
На минувшей неделе чиновник сообщал, что ближайшая зима для украинской энергосистемы будет сложнее, чем предыдущая. Он отметил, что властям предстоит восстановить все поврежденные энергетические объекты и параллельно обеспечить защиту системами ПВО, полученными от западных стран.
Российские войска с октября 2022 года наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявляли в "Укрэнерго", объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей.
В минувшем феврале глава правления компании Владимир Кудрицкий предупредил, что в энергосистеме периодически будет ощущаться дефицит.
Галущенко призывал население подготовиться к возможным блэкаутам и закупать генераторы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЖКХУкраинаГерман ГалущенкоУкрэнергоВ мире
 
 
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