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"Глупая ставка". Стало известно, с чем столкнулись ВСУ в ДНР - РИА Новости, 27.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:35 27.08.2024 (обновлено: 10:33 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/ukraina-1968664302.html
"Глупая ставка". Стало известно, с чем столкнулись ВСУ в ДНР
"Глупая ставка". Стало известно, с чем столкнулись ВСУ в ДНР - РИА Новости, 27.08.2024
"Глупая ставка". Стало известно, с чем столкнулись ВСУ в ДНР
Глупая ставка Украины на то, что российская армия замедлит свое наступление на Востоке, полностью провалилась", — говорится в публикации. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T09:35
2024-08-27T10:33
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
красноармейск
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. План ВСУ отвлечь российскую армия в ДНР атакой на Курскую область не сработал, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. "Глупая ставка Украины на то, что российская армия замедлит свое наступление на Востоке, полностью провалилась", — говорится в публикации. Он добавил, что теперь Россия возьмет стратегически важный город Красноармейск (украинское название Покровск. — Прим. ред.) и, конечно же вытеснит украинские силы из Курской области. Накануне британская газета The Sunday Times констатировала, что ВСУ на фоне авантюры в Курской области сталкиваются с коллапсом своей обороны в районе Красноармейска.
https://ria.ru/20240827/ukraina-1968659571.html
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, красноармейск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Красноармейск
"Глупая ставка". Стало известно, с чем столкнулись ВСУ в ДНР

Ирландский журналист Боуз заявил о провале плана ВСУ в ДНР

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. План ВСУ отвлечь российскую армия в ДНР атакой на Курскую область не сработал, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

"Глупая ставка Украины на то, что российская армия замедлит свое наступление на Востоке, полностью провалилась", — говорится в публикации.
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Он добавил, что теперь Россия возьмет стратегически важный город Красноармейск (украинское название Покровск. — Прим. ред.) и, конечно же вытеснит украинские силы из Курской области.

Накануне британская газета The Sunday Times констатировала, что ВСУ на фоне авантюры в Курской области сталкиваются с коллапсом своей обороны в районе Красноармейска.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныКрасноармейск
 
 
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