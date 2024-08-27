https://ria.ru/20240827/ukraina-1968664302.html

"Глупая ставка". Стало известно, с чем столкнулись ВСУ в ДНР

"Глупая ставка". Стало известно, с чем столкнулись ВСУ в ДНР - РИА Новости, 27.08.2024

"Глупая ставка". Стало известно, с чем столкнулись ВСУ в ДНР

Глупая ставка Украины на то, что российская армия замедлит свое наступление на Востоке, полностью провалилась", — говорится в публикации. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T09:35

2024-08-27T09:35

2024-08-27T10:33

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

красноармейск

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. План ВСУ отвлечь российскую армия в ДНР атакой на Курскую область не сработал, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. "Глупая ставка Украины на то, что российская армия замедлит свое наступление на Востоке, полностью провалилась", — говорится в публикации. Он добавил, что теперь Россия возьмет стратегически важный город Красноармейск (украинское название Покровск. — Прим. ред.) и, конечно же вытеснит украинские силы из Курской области. Накануне британская газета The Sunday Times констатировала, что ВСУ на фоне авантюры в Курской области сталкиваются с коллапсом своей обороны в районе Красноармейска.

https://ria.ru/20240827/ukraina-1968659571.html

https://ria.ru/20240827/tramp-1968657401.html

донецкая народная республика

красноармейск

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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, красноармейск