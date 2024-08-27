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"Глупая ставка". Стало известно, с чем столкнулись ВСУ в ДНР
"Глупая ставка". Стало известно, с чем столкнулись ВСУ в ДНР - РИА Новости, 27.08.2024
"Глупая ставка". Стало известно, с чем столкнулись ВСУ в ДНР
Глупая ставка Украины на то, что российская армия замедлит свое наступление на Востоке, полностью провалилась", — говорится в публикации. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T09:35
2024-08-27T09:35
2024-08-27T10:33
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донецкая народная республика
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. План ВСУ отвлечь российскую армия в ДНР атакой на Курскую область не сработал, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. "Глупая ставка Украины на то, что российская армия замедлит свое наступление на Востоке, полностью провалилась", — говорится в публикации. Он добавил, что теперь Россия возьмет стратегически важный город Красноармейск (украинское название Покровск. — Прим. ред.) и, конечно же вытеснит украинские силы из Курской области. Накануне британская газета The Sunday Times констатировала, что ВСУ на фоне авантюры в Курской области сталкиваются с коллапсом своей обороны в районе Красноармейска.
https://ria.ru/20240827/ukraina-1968659571.html
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, красноармейск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Красноармейск
"Глупая ставка". Стало известно, с чем столкнулись ВСУ в ДНР
Ирландский журналист Боуз заявил о провале плана ВСУ в ДНР