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СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве и Хмельницкой области
СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве и Хмельницкой области - РИА Новости, 27.08.2024
СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве и Хмельницкой области
Новые взрывы раздались в Киеве и Хмельницкой области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T04:23
2024-08-27T04:23
2024-08-27T04:23
специальная военная операция на украине
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дмитрий песков
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Новые взрывы раздались в Киеве и Хмельницкой области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. "В Киеве прогремели взрывы... На Хмельнитчине слышны взрывы", - сообщает телеканал. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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киев, россия, хмельницкая область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Хмельницкая область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве и Хмельницкой области
"Общественное": в Киеве и Хмельницкой области прогремели новые взрывы