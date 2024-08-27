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Эксперт назвал возможную причину остановки экспорта угля на Украине - РИА Новости, 27.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:36 27.08.2024 (обновлено: 18:37 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/ugol-1968828152.html
Эксперт назвал возможную причину остановки экспорта угля на Украине
Эксперт назвал возможную причину остановки экспорта угля на Украине - РИА Новости, 27.08.2024
Эксперт назвал возможную причину остановки экспорта угля на Украине
Украина летом прекратила экспорт каменного угля на мировые рынки, следует из анализа данных местной таможни, проведенного РИА Новости. Это может говорить как о... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T18:36
2024-08-27T18:37
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Украина летом прекратила экспорт каменного угля на мировые рынки, следует из анализа данных местной таможни, проведенного РИА Новости. Это может говорить как о работе шахт с минимальной нагрузкой, так и о подготовке к "довольно трудной" зиме, прокомментировал РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов. Украина еще в 2022 году ввела запрет на экспорт каменного угля, но, по информации таможни, поставки этого товара за рубеж все равно продолжались. В мае этого года продажу за пределы страны решили официально возобновить. Однако, по данным таможни, в июне бизнес прекратил экспорт каменного угля, основного товара угледобывающей отрасли страны, а в июле пауза продолжилась. За январь-июль Украина поставила другим странам угля на 21,8 миллиона долларов - в 5,8 раза меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Объем экспорта стал минимальным с 2021 года. Одновременно страна в июле резко нарастила импорт - почти вдвое за месяц и в 5,5 раза за год, до 40,5 миллиона долларов. С начала года ввоз угля из других стран - преимущественно из США (28%), Австралии (22%) и Польши (20%) - вырос в 2,5 раза, до 249 миллионов долларов. "Прекращение экспорта угля с Украины с одновременным его импортом может говорить, с одной стороны, о том, что шахты на Украине, которые сейчас имеются, работают с минимальной загрузкой либо вовсе остановились", - прокомментировал Хазанов. Другая причина остановки экспорта - подготовка к зиме. "Совершенно очевидно, что она будет довольно трудной после недавних ударов по объектам энергетики Украины. Возможно, власти Украины будут делать ставку на то, что население будет как-то само обогреваться буржуйками - и тогда как раз удобно топить углем. Но ситуация, мягко говоря, для Украины достаточно плачевная", - отметил эксперт. Утром 26 августа Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщило Минобороны РФ. По словам Хазанова, на этом фоне перспектив для экспорта угля с Украины нет, а "импорт, скорее всего, будет нарастать, но до определенного предела". Россия в конце февраля 2022 года начала специальную военную операцию на Украине. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ria.ru/20240827/zelenskiy-1968599998.html
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украина, россия, сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, В мире
Эксперт назвал возможную причину остановки экспорта угля на Украине

Эксперт: Украина могла прекратить экспорт угля из-за подготовки к трудной зиме

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Украина летом прекратила экспорт каменного угля на мировые рынки, следует из анализа данных местной таможни, проведенного РИА Новости. Это может говорить как о работе шахт с минимальной нагрузкой, так и о подготовке к "довольно трудной" зиме, прокомментировал РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов.
Украина еще в 2022 году ввела запрет на экспорт каменного угля, но, по информации таможни, поставки этого товара за рубеж все равно продолжались. В мае этого года продажу за пределы страны решили официально возобновить.
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Однако, по данным таможни, в июне бизнес прекратил экспорт каменного угля, основного товара угледобывающей отрасли страны, а в июле пауза продолжилась. За январь-июль Украина поставила другим странам угля на 21,8 миллиона долларов - в 5,8 раза меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Объем экспорта стал минимальным с 2021 года.
Одновременно страна в июле резко нарастила импорт - почти вдвое за месяц и в 5,5 раза за год, до 40,5 миллиона долларов. С начала года ввоз угля из других стран - преимущественно из США (28%), Австралии (22%) и Польши (20%) - вырос в 2,5 раза, до 249 миллионов долларов.
"Прекращение экспорта угля с Украины с одновременным его импортом может говорить, с одной стороны, о том, что шахты на Украине, которые сейчас имеются, работают с минимальной загрузкой либо вовсе остановились", - прокомментировал Хазанов.
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Другая причина остановки экспорта - подготовка к зиме. "Совершенно очевидно, что она будет довольно трудной после недавних ударов по объектам энергетики Украины. Возможно, власти Украины будут делать ставку на то, что население будет как-то само обогреваться буржуйками - и тогда как раз удобно топить углем. Но ситуация, мягко говоря, для Украины достаточно плачевная", - отметил эксперт.
Утром 26 августа Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщило Минобороны РФ.
По словам Хазанова, на этом фоне перспектив для экспорта угля с Украины нет, а "импорт, скорее всего, будет нарастать, но до определенного предела".
Россия в конце февраля 2022 года начала специальную военную операцию на Украине. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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