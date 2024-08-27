https://ria.ru/20240827/udary-1968854912.html

Пентагон заявил, что не будет снимать ограничения на удары ВСУ по России

Пентагон заявил, что не будет снимать ограничения на удары ВСУ по России - РИА Новости, 27.08.2024

Пентагон заявил, что не будет снимать ограничения на удары ВСУ по России

США не намерены снимать действующие для ВСУ ограничения наносить удары американским оружием вглубь российской территории, заявил официальный представитель... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T21:53

2024-08-27T21:53

2024-08-27T22:58

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ВАШИНГТОН, 27 авг — РИА Новости. США не намерены снимать действующие для ВСУ ограничения наносить удары американским оружием вглубь российской территории, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер."Украина может использовать военную помощь США для самообороны от трансграничных атак и ответного огня. Что касается ударов на дальнее расстояние, глубоких ударов вглубь России, то наша политика остается прежней", — сказал он в ответ на вопрос, планирует ли Вашингтон пересмотреть ограничения на фоне жалоб Владимира Зеленского.Как пишут европейские СМИ со ссылкой на анонимных высокопоставленных чиновников в США и на Украине, американцы не разрешают киевскому режиму применять их вооружение для ударов вглубь российской территории, поскольку надеются в итоге перезагрузить отношения с Москвой.При этом заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель в ответ на вопрос, не пора ли разрешить ВСУ использовать дальнобойные ракеты ATACMS для атак на российские военные объекты, заявил, что не станет вдаваться в приватные дипломатические обсуждения с киевскими партнерами.В июне советник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан утверждал, что применение американского оружия возможно на территориях, где войска противника пересекают границу Украины. Вместе с тем первоначально это касалось только тех районов, которые граничат с Харьковской областью.Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркивал, что украинская армия уже наносит удары западными ракетами по Донбассу и Новороссии, а возможное увеличение расстояния — чистейшая провокация.

https://ria.ru/20240827/zelenskiy-1968826378.html

https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html

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