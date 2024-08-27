https://ria.ru/20240827/udar-1968701421.html

Российские войска нанесли групповой удар "Кинжалами" по аэродромам ВСУ

Российские войска нанесли групповой удар "Кинжалами" по аэродромам ВСУ - РИА Новости, 27.08.2024

Российские войска нанесли групповой удар "Кинжалами" по аэродромам ВСУ

Российские войска минувшей ночью нанесли ракетный удар по украинским аэродромам, сообщило Минобороны. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T12:06

2024-08-27T12:06

2024-08-27T12:31

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Российские войска минувшей ночью нанесли ракетный удар по украинским аэродромам, сообщило Минобороны."Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими ракетами "Кинжал" и ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам аэродромной инфраструктуры Украины", — говорится в сообщении.Подчеркивается, что все назначенные цели поражены.Как ранее рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, удары ночью нанесли по городу Староконстантинов Хмельницкой области, в том числе в районе военного аэродрома и складов с боеприпасами.Сообщалось, что здесь могут разместить американские истребители F-16, переданные Украине. Как писало издание Interia, на аэродроме со времен Советского Союза остались бетонные и частично заглубленные ангары для самолетов, которые могли бы защищать F-16 от угроз с воздуха.Воздушная тревога минувшей ночью дважды действовала на всей территории Украины. Сообщалось о взрывах в Киеве, Сумах, Ровно, Запорожье, Хмельницкой области.

https://ria.ru/20240725/interia-1962002111.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф