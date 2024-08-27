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Российские войска нанесли групповой удар "Кинжалами" по аэродромам ВСУ - РИА Новости, 27.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:06 27.08.2024 (обновлено: 12:31 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/udar-1968701421.html
Российские войска нанесли групповой удар "Кинжалами" по аэродромам ВСУ
Российские войска нанесли групповой удар "Кинжалами" по аэродромам ВСУ - РИА Новости, 27.08.2024
Российские войска нанесли групповой удар "Кинжалами" по аэродромам ВСУ
Российские войска минувшей ночью нанесли ракетный удар по украинским аэродромам, сообщило Минобороны. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T12:06
2024-08-27T12:31
специальная военная операция на украине
россия
украина
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Российские войска минувшей ночью нанесли ракетный удар по украинским аэродромам, сообщило Минобороны."Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими ракетами "Кинжал" и ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам аэродромной инфраструктуры Украины", — говорится в сообщении.Подчеркивается, что все назначенные цели поражены.Как ранее рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, удары ночью нанесли по городу Староконстантинов Хмельницкой области, в том числе в районе военного аэродрома и складов с боеприпасами.Сообщалось, что здесь могут разместить американские истребители F-16, переданные Украине. Как писало издание Interia, на аэродроме со времен Советского Союза остались бетонные и частично заглубленные ангары для самолетов, которые могли бы защищать F-16 от угроз с воздуха.Воздушная тревога минувшей ночью дважды действовала на всей территории Украины. Сообщалось о взрывах в Киеве, Сумах, Ровно, Запорожье, Хмельницкой области.
https://ria.ru/20240725/interia-1962002111.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, украина, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские войска нанесли групповой удар "Кинжалами" по аэродромам ВСУ

МО РФ: российские войска нанесли массированный удар по аэродромам ВВС Украины

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" . Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Российские войска минувшей ночью нанесли ракетный удар по украинским аэродромам, сообщило Минобороны.
"Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими ракетами "Кинжал" и ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам аэродромной инфраструктуры Украины", — говорится в сообщении.
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Подчеркивается, что все назначенные цели поражены.
Как ранее рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, удары ночью нанесли по городу Староконстантинов Хмельницкой области, в том числе в районе военного аэродрома и складов с боеприпасами.
Сообщалось, что здесь могут разместить американские истребители F-16, переданные Украине. Как писало издание Interia, на аэродроме со времен Советского Союза остались бетонные и частично заглубленные ангары для самолетов, которые могли бы защищать F-16 от угроз с воздуха.
Воздушная тревога минувшей ночью дважды действовала на всей территории Украины. Сообщалось о взрывах в Киеве, Сумах, Ровно, Запорожье, Хмельницкой области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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