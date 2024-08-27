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Российские войска нанесли групповой удар "Кинжалами" по аэродромам ВСУ
Российские войска нанесли групповой удар "Кинжалами" по аэродромам ВСУ - РИА Новости, 27.08.2024
Российские войска нанесли групповой удар "Кинжалами" по аэродромам ВСУ
Российские войска минувшей ночью нанесли ракетный удар по украинским аэродромам, сообщило Минобороны. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T12:06
2024-08-27T12:06
2024-08-27T12:31
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Российские войска минувшей ночью нанесли ракетный удар по украинским аэродромам, сообщило Минобороны."Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими ракетами "Кинжал" и ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам аэродромной инфраструктуры Украины", — говорится в сообщении.Подчеркивается, что все назначенные цели поражены.Как ранее рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, удары ночью нанесли по городу Староконстантинов Хмельницкой области, в том числе в районе военного аэродрома и складов с боеприпасами.Сообщалось, что здесь могут разместить американские истребители F-16, переданные Украине. Как писало издание Interia, на аэродроме со времен Советского Союза остались бетонные и частично заглубленные ангары для самолетов, которые могли бы защищать F-16 от угроз с воздуха.Воздушная тревога минувшей ночью дважды действовала на всей территории Украины. Сообщалось о взрывах в Киеве, Сумах, Ровно, Запорожье, Хмельницкой области.
https://ria.ru/20240725/interia-1962002111.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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россия, украина, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские войска нанесли групповой удар "Кинжалами" по аэродромам ВСУ
МО РФ: российские войска нанесли массированный удар по аэродромам ВВС Украины