https://ria.ru/20240827/ubiystvo-1968568820.html

"Он тянет время". Новые зацепки в громком деле об исчезновении студентки

"Он тянет время". Новые зацепки в громком деле об исчезновении студентки - РИА Новости, 27.08.2024

"Он тянет время". Новые зацепки в громком деле об исчезновении студентки

Больше двадцати лет супруги Шкляевы из небольшого села в Удмуртской Республике пытаются выяснить, что произошло с их дочерью. Девушка приехала на выходные... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T08:00

2024-08-27T08:00

2024-08-27T08:02

происшествия

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости, Глеб Подгорский. Больше двадцати лет супруги Шкляевы из небольшого села в Удмуртской Республике пытаются выяснить, что произошло с их дочерью. Девушка приехала на выходные погостить, а на обратном пути исчезла. Расследование затянулось на годы. В СК считают, что к этому причастен заключенный "Полярной совы" — одной из самых суровых колоний."Ни письма, ни звонка"Восемнадцатилетняя Валентина из села Чепец в 2002-м поступила в педагогический колледж и перебралась из родительского дома в пермское общежитие. По выходным навещала родных."Тридцатого сентября в полпятого утра я ее проводила до электрички, — вспоминает мать девушки Надежда Шкляева. — Дочь пообещала, что вернется через две недели. Но так и не приехала. И связь с ней потерялась — ни письма, ни звонка".Надежда и ее супруг отправились в Пермь, но дочь не нашли. Обратились в полицию, при этом продолжали поиски сами. "Муж приходил на вокзал с фото, ездил по тому же маршруту, что и Валя, — рассказывает мать. — Куда только не обращались! И ни весточки — будто испарилась".Удалось только выяснить, что на одной из станций девушка якобы пересела в другой вагон. А сообщил об этом односельчанин Сергей Халметов, который в тот злополучный день следовал тем же маршрутом. Когда Валентину объявили в розыск, он был в числе подозреваемых."Его раньше видела только раз, просто знала, что живем в одном селе. Работал на железнодорожных путях, жил с женщиной, у них общий ребенок. Больше ничего о нем не слышала, — говорит Надежда. — Как-то он пришел к нам домой и сказал, что после того, как наша дочь пересела, ничего подозрительного не видел. Валю, мол, и пальцем не трогал".ПисьмоСпустя долгих десять лет тишины появилась, как казалось Надежде, зацепка. В феврале 2012-го к ним домой пришли полицейские и передали смятый сверток. Автор письма — некая Галя — писала, что ее вместе с Валей "продали", но им удалось сбежать из рабства."Я добираюсь автостопом на электричке. Она (Валентина. — Прим. ред.) с ребенком не решилась. Пусть ищут ее в Пскове. <…> Ребенку три года, девочка, зовут Дашенька".Скан этого письма Надежда по-прежнему хранит, оригинал у нее изъяли для следствия. "По одной из версий, записку написал "психически нездоровый" наш односельчанин. Я отсюда родом и даже не представляю, кто мог такое сделать и зачем ему это", — задается вопросом мать. Письмо дало надежду, что Валентина все еще жива. Однако автора записки так и не нашли.Прояснилось все, когда в 2017-м Халметова задержали в Удмуртии — но по другому поводу. Следователи раскрыли убийство и изнасилование двух школьниц 12 и 13 лет. Как выяснилось, преступление было совершено в 2006-м. Причастность мужчины подтвердилась в ходе различных экспертиз. В 2019-м Сергея приговорили к пожизненному сроку и отправили в "Полярную сову".К слову, на момент нападения он уже отсидел за убийство женщины. Его биологический профиль занесли в федеральную базу геномной информации.Чтобы избежать жестокого наказания, Халметов пошел на сделку со следствием и написал явку с повинной, сознавшись в изнасиловании и убийстве Валентины Шкляевой в сентябре 2002-го.В октябре 2018 года возбудили уголовное дело. Но останки тогда так и не нашли, как уточнил в комментарии РИА Новости руководитель отделения по расследованию особо важных дел СУ СК по Пермскому краю Дмитрий Попов, из-за "изменения обстановки на месте предполагаемого убийства". Расследование поставили на паузу."Водит нас за нос"Однако в 2024-м дело достали с полки. Халметова вывезли из "Полярной совы" в Пермь для проведения так называемой ситуационной экспертизы. Процедура проходит так: на манекене преступник показывает, как убил жертву, а судмедэксперты, в свою очередь, соотносят показания с имеющимися данными."Он сперва на одно место указывает, потом на другое, затем на третье. Водит, можно сказать, всех за нос, — рассказывает Надежда. — Описывает, что рядом тогда была то елка, то еще какое-то дерево. А сейчас — нету. За столько лет многое поменялось".Следователи работали с оперативниками МВД — допросили более 25 свидетелей, провели несколько проверок на месте. Установили, что днем 30 сентября Сергей Халметов встретился со студенткой в вагоне и вышел вместе с ней в Перми. Вместе отправились в лес возле железнодорожной станции Курья. Распивали алкоголь. Мужчина рассчитывал на близость, но девушка начала сопротивляться, после чего он ее изнасиловал, затем убил и скрыл труп. Халметова обвинили по второй части статьи об убийстве.Обвинительное заключение направили в суд. Попов добавил: Халметов в процессе ознакомления с материалами дела начал вырезать листы. Утраченное восстановили, а против него возбудили еще одно дело — по 294 статье УК ("Воспрепятствование осуществлению правосудия").По словам Надежды Шкляевой, уже прошли предварительные слушания. Там Халметов заявил, что невиновен."Как сказал прокурор, он просто тянет время. Целенаправленно не показывает, где труп, чтобы как можно дольше побыть за пределами "Полярной совы". Все, чего нам хочется, найти наконец Валю и похоронить как положено", — говорит Надежда. Родители надеются: рано или поздно преступник расскажет, где спрятал тело их дочери.

https://ria.ru/20240709/manyak-1958300717.html

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происшествия, пермь, пермский край, следственный комитет россии (ск рф), общество, криминал, убийство