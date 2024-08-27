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Слуцкий обсудил в Анкаре роль Турции в урегулировании конфликта на Украине - РИА Новости, 27.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:34 27.08.2024 (обновлено: 16:41 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/turtsiya-1968792364.html
Слуцкий обсудил в Анкаре роль Турции в урегулировании конфликта на Украине
Слуцкий обсудил в Анкаре роль Турции в урегулировании конфликта на Украине - РИА Новости, 27.08.2024
Слуцкий обсудил в Анкаре роль Турции в урегулировании конфликта на Украине
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий обсудил в Анкаре посредническую роль Турции в урегулировании конфликта на Украине,... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T16:34
2024-08-27T16:41
специальная военная операция на украине
в мире
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леонид слуцкий (политик)
госдума рф
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АНКАРА, 27 авг – РИА Новости. Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий обсудил в Анкаре посредническую роль Турции в урегулировании конфликта на Украине, сообщил глава комиссии по международным делам парламента Турции Фуат Октай. "Мы встретились с председателем Комитета по международным делам Государственной думы Российской Федерации Леонидом Слуцким в нашем парламенте. Мы обсудили развитие отношений между нашими странами во многих областях, особенно в политической, экономической и торговой... Мы обсудили события на Украине и шаги, которые могут быть предприняты для прекращения войны, а также конструктивную посредническую роль Турции", - написал Октай в соцсети Х. По его словам, стороны обсудили целый ряд глобальных и региональных вопросов, в частности, палестино-израильский конфликт, борьбу с терроризмом, энергетическую безопасность, трансформации в международной системе и события в Сирии, на Южном Кавказе, в Ливии, Йемене, Красном море. "Мы договорились о важности парламентской дипломатии в решении международных, региональных и глобальных проблем и о развитии парламентских отношений", - сообщил Октай.
https://ria.ru/20240702/konferentsiya-1956788159.html
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в мире, турция, украина, россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Турция, Украина, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ
Слуцкий обсудил в Анкаре роль Турции в урегулировании конфликта на Украине

Слуцкий обсудил в Анкаре посредническую роль Турции в ситуации на Украине

© Фото : Fuat Oktay/XПредседатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий и глава комиссии по международным делам парламента Турции Фуат Октай во время встречи в Анкаре. 27 августа 2024
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий и глава комиссии по международным делам парламента Турции Фуат Октай во время встречи в Анкаре. 27 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© Фото : Fuat Oktay/X
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий и глава комиссии по международным делам парламента Турции Фуат Октай во время встречи в Анкаре. 27 августа 2024
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АНКАРА, 27 авг – РИА Новости. Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий обсудил в Анкаре посредническую роль Турции в урегулировании конфликта на Украине, сообщил глава комиссии по международным делам парламента Турции Фуат Октай.
"Мы встретились с председателем Комитета по международным делам Государственной думы Российской Федерации Леонидом Слуцким в нашем парламенте. Мы обсудили развитие отношений между нашими странами во многих областях, особенно в политической, экономической и торговой... Мы обсудили события на Украине и шаги, которые могут быть предприняты для прекращения войны, а также конструктивную посредническую роль Турции", - написал Октай в соцсети Х.
По его словам, стороны обсудили целый ряд глобальных и региональных вопросов, в частности, палестино-израильский конфликт, борьбу с терроризмом, энергетическую безопасность, трансформации в международной системе и события в Сирии, на Южном Кавказе, в Ливии, Йемене, Красном море.
"Мы договорились о важности парламентской дипломатии в решении международных, региональных и глобальных проблем и о развитии парламентских отношений", - сообщил Октай.
Анкара - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреТурцияУкраинаРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФ
 
 
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