Слуцкий обсудил в Анкаре роль Турции в урегулировании конфликта на Украине
Слуцкий обсудил в Анкаре посредническую роль Турции в ситуации на Украине
© Фото : Fuat Oktay/XПредседатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий и глава комиссии по международным делам парламента Турции Фуат Октай во время встречи в Анкаре. 27 августа 2024
© Фото : Fuat Oktay/X
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий и глава комиссии по международным делам парламента Турции Фуат Октай во время встречи в Анкаре. 27 августа 2024
АНКАРА, 27 авг – РИА Новости. Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий обсудил в Анкаре посредническую роль Турции в урегулировании конфликта на Украине, сообщил глава комиссии по международным делам парламента Турции Фуат Октай.
"Мы встретились с председателем Комитета по международным делам Государственной думы Российской Федерации Леонидом Слуцким в нашем парламенте. Мы обсудили развитие отношений между нашими странами во многих областях, особенно в политической, экономической и торговой... Мы обсудили события на Украине и шаги, которые могут быть предприняты для прекращения войны, а также конструктивную посредническую роль Турции", - написал Октай в соцсети Х.
По его словам, стороны обсудили целый ряд глобальных и региональных вопросов, в частности, палестино-израильский конфликт, борьбу с терроризмом, энергетическую безопасность, трансформации в международной системе и события в Сирии, на Южном Кавказе, в Ливии, Йемене, Красном море.
"Мы договорились о важности парламентской дипломатии в решении международных, региональных и глобальных проблем и о развитии парламентских отношений", - сообщил Октай.
В Турции предложили провести конференцию по Украине
2 июля, 09:10