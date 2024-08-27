https://ria.ru/20240827/turtsiya-1968792364.html

Слуцкий обсудил в Анкаре роль Турции в урегулировании конфликта на Украине

Слуцкий обсудил в Анкаре роль Турции в урегулировании конфликта на Украине - РИА Новости, 27.08.2024

Слуцкий обсудил в Анкаре роль Турции в урегулировании конфликта на Украине

Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий обсудил в Анкаре посредническую роль Турции в урегулировании конфликта на Украине,... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T16:34

2024-08-27T16:34

2024-08-27T16:41

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АНКАРА, 27 авг – РИА Новости. Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий обсудил в Анкаре посредническую роль Турции в урегулировании конфликта на Украине, сообщил глава комиссии по международным делам парламента Турции Фуат Октай. "Мы встретились с председателем Комитета по международным делам Государственной думы Российской Федерации Леонидом Слуцким в нашем парламенте. Мы обсудили развитие отношений между нашими странами во многих областях, особенно в политической, экономической и торговой... Мы обсудили события на Украине и шаги, которые могут быть предприняты для прекращения войны, а также конструктивную посредническую роль Турции", - написал Октай в соцсети Х. По его словам, стороны обсудили целый ряд глобальных и региональных вопросов, в частности, палестино-израильский конфликт, борьбу с терроризмом, энергетическую безопасность, трансформации в международной системе и события в Сирии, на Южном Кавказе, в Ливии, Йемене, Красном море. "Мы договорились о важности парламентской дипломатии в решении международных, региональных и глобальных проблем и о развитии парламентских отношений", - сообщил Октай.

https://ria.ru/20240702/konferentsiya-1956788159.html

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в мире, турция, украина, россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф