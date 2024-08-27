https://ria.ru/20240827/tsukerberg-1968641708.html
Цукерберг выступил с признанием о цензуре в Facebook*
Цукерберг выступил с признанием о цензуре в Facebook* - РИА Новости, 27.08.2024
Цукерберг выступил с признанием о цензуре в Facebook*
Глава американской корпорации Meta* (запрещена в России как экстремистская организация) Марк Цукерберг признал, что администрация президента США Джо Байдена... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T03:20
2024-08-27T03:20
2024-08-27T09:18
россия
сша
марк цукерберг
джо байден
хантер байден
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968661305_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_ce377cb4353091a7c7f1469f614dd585.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 27 авг - РИА Новости. Глава американской корпорации Meta* (запрещена в России как экстремистская организация) Марк Цукерберг признал, что администрация президента США Джо Байдена оказывала на нее давление с целью цензуры контента в соцсетях компании.Письмо главы Meta* адресовано председателю юркомитета палаты представителей США Джиму Джордану, им же комитет поделился на своей странице в соцсети Х.Как пишет Цукерберг, чиновники из администрации Байдена в 2021 году "неоднократно оказывали давление" на корпорацию, "требуя подвергнуть цензуре определенный контент, связанный с COVID-19, в том числе юмор и сатиру, и выражали большое недовольство, когда мы не соглашались".Решение по удалению контента, тем не менее, оставалось за платформой, утверждает глава Meta*."Я считаю, что давление правительства было неправильным, и я сожалею, что мы не были более откровенны по этому поводу...я твердо убежден, что мы не должны идти на компромисс с нашими стандартами контента из-за давления со стороны какой-либо администрации", – пишет глава Meta*, обещая давать отпор дальнейшим таким попыткам.Также Цукерберг сознался, что сдержал распространение на подконтрольных ему платформах истории про содержимое ноутбука Хантера Байдена, сына нынешнего главы Белого дома, которое могло свидетельствовать о его причастности к преступлениям в сфере наркотрафика и проституции.Такое решение он объяснил необходимостью факт-чекинга истории, до верификации которой распространение контента ограничивалось. Теперь же, по заверению Цукерберга, Meta* "изменила политику и процессы, чтобы подобное больше не повторилось".Американский миллиардер Илон Маск в соцсети Х прокомментировал признание Цукерберга следующим образом: "Звучит как нарушение первой поправки (к Конституции США — Прим. Ред.)".О том, что Facebook* удалял посты с предположениями об искусственном происхождении коронавируса из-за давления со стороны Белого дома, в июле прошлого года писала газета Wall Street Journal со ссылкой на внутреннюю переписку компании, которая была получена юридическим комитетом палаты представителей США.Ранее сообщалось, что американские законодатели запрашивали у компании данные по внутренним перепискам относительно инструментов цензурирования контента Facebook*.Телеканал Fox News сообщал, что в ответ на запрос компания предоставила свыше 50 тысяч страниц документов, однако, по данным источников, ни один из предоставленных документов не содержал тех данных о внутренних коммуникациях в Meta*, которые интересуют конгрессменов.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240827/durov-1968639834.html
https://ria.ru/20240808/demokraty-1964851690.html
https://ria.ru/20240615/youtube-1953115111.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968661305_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_4d4d6158df14591658d2075797b8a611.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, марк цукерберг, джо байден, хантер байден, в мире
Россия, США, Марк Цукерберг, Джо Байден, Хантер Байден, В мире
Цукерберг выступил с признанием о цензуре в Facebook*
Цукерберг: Facebook под давлением Белого дома цензурировал контент на платформе
НЬЮ-ЙОРК, 27 авг - РИА Новости. Глава американской корпорации Meta* (запрещена в России как экстремистская организация) Марк Цукерберг признал, что администрация президента США Джо Байдена оказывала на нее давление с целью цензуры контента в соцсетях компании.
Письмо главы Meta* адресовано председателю юркомитета палаты представителей США Джиму Джордану, им же комитет поделился на своей странице в соцсети Х.
Как пишет Цукерберг, чиновники из администрации Байдена в 2021 году "неоднократно оказывали давление" на корпорацию, "требуя подвергнуть цензуре определенный контент, связанный с COVID-19, в том числе юмор и сатиру, и выражали большое недовольство, когда мы не соглашались".
Решение по удалению контента, тем не менее, оставалось за платформой, утверждает глава Meta*.
«
"Я считаю, что давление правительства было неправильным, и я сожалею, что мы не были более откровенны по этому поводу...я твердо убежден, что мы не должны идти на компромисс с нашими стандартами контента из-за давления со стороны какой-либо администрации", – пишет глава Meta*, обещая давать отпор дальнейшим таким попыткам.
Также Цукерберг сознался, что сдержал распространение на подконтрольных ему платформах истории про содержимое ноутбука Хантера Байдена
, сына нынешнего главы Белого дома, которое могло свидетельствовать о его причастности к преступлениям в сфере наркотрафика и проституции.
Такое решение он объяснил необходимостью факт-чекинга истории, до верификации которой распространение контента ограничивалось. Теперь же, по заверению Цукерберга, Meta* "изменила политику и процессы, чтобы подобное больше не повторилось".
Американский миллиардер Илон Маск
в соцсети Х прокомментировал признание Цукерберга следующим образом: "Звучит как нарушение первой поправки
(к Конституции США — Прим. Ред.)".
О том, что Facebook* удалял посты с предположениями об искусственном происхождении коронавируса из-за давления со стороны Белого дома, в июле прошлого года писала газета Wall Street Journal
со ссылкой на внутреннюю переписку компании, которая была получена юридическим комитетом палаты представителей США.
Ранее сообщалось, что американские законодатели запрашивали у компании данные по внутренним перепискам относительно инструментов цензурирования контента Facebook*.
Телеканал Fox News сообщал, что в ответ на запрос компания предоставила свыше 50 тысяч страниц документов, однако, по данным источников, ни один из предоставленных документов не содержал тех данных о внутренних коммуникациях в Meta*, которые интересуют конгрессменов.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.