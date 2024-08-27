https://ria.ru/20240827/tsukerberg-1968641708.html

Цукерберг выступил с признанием о цензуре в Facebook*

Цукерберг выступил с признанием о цензуре в Facebook* - РИА Новости, 27.08.2024

Цукерберг выступил с признанием о цензуре в Facebook*

Глава американской корпорации Meta* (запрещена в России как экстремистская организация) Марк Цукерберг признал, что администрация президента США Джо Байдена... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T03:20

2024-08-27T03:20

2024-08-27T09:18

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НЬЮ-ЙОРК, 27 авг - РИА Новости. Глава американской корпорации Meta* (запрещена в России как экстремистская организация) Марк Цукерберг признал, что администрация президента США Джо Байдена оказывала на нее давление с целью цензуры контента в соцсетях компании.Письмо главы Meta* адресовано председателю юркомитета палаты представителей США Джиму Джордану, им же комитет поделился на своей странице в соцсети Х.Как пишет Цукерберг, чиновники из администрации Байдена в 2021 году "неоднократно оказывали давление" на корпорацию, "требуя подвергнуть цензуре определенный контент, связанный с COVID-19, в том числе юмор и сатиру, и выражали большое недовольство, когда мы не соглашались".Решение по удалению контента, тем не менее, оставалось за платформой, утверждает глава Meta*."Я считаю, что давление правительства было неправильным, и я сожалею, что мы не были более откровенны по этому поводу...я твердо убежден, что мы не должны идти на компромисс с нашими стандартами контента из-за давления со стороны какой-либо администрации", – пишет глава Meta*, обещая давать отпор дальнейшим таким попыткам.Также Цукерберг сознался, что сдержал распространение на подконтрольных ему платформах истории про содержимое ноутбука Хантера Байдена, сына нынешнего главы Белого дома, которое могло свидетельствовать о его причастности к преступлениям в сфере наркотрафика и проституции.Такое решение он объяснил необходимостью факт-чекинга истории, до верификации которой распространение контента ограничивалось. Теперь же, по заверению Цукерберга, Meta* "изменила политику и процессы, чтобы подобное больше не повторилось".Американский миллиардер Илон Маск в соцсети Х прокомментировал признание Цукерберга следующим образом: "Звучит как нарушение первой поправки (к Конституции США — Прим. Ред.)".О том, что Facebook* удалял посты с предположениями об искусственном происхождении коронавируса из-за давления со стороны Белого дома, в июле прошлого года писала газета Wall Street Journal со ссылкой на внутреннюю переписку компании, которая была получена юридическим комитетом палаты представителей США.Ранее сообщалось, что американские законодатели запрашивали у компании данные по внутренним перепискам относительно инструментов цензурирования контента Facebook*.Телеканал Fox News сообщал, что в ответ на запрос компания предоставила свыше 50 тысяч страниц документов, однако, по данным источников, ни один из предоставленных документов не содержал тех данных о внутренних коммуникациях в Meta*, которые интересуют конгрессменов.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240827/durov-1968639834.html

https://ria.ru/20240808/demokraty-1964851690.html

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россия, сша, марк цукерберг, джо байден, хантер байден, в мире