https://ria.ru/20240827/trotuar-1968797999.html

Более 30 километров тротуаров обустроили в Московской области

Более 30 километров тротуаров обустроили в Московской области - РИА Новости, 27.08.2024

Более 30 километров тротуаров обустроили в Московской области

На территории Подмосковья обустроили 45 новых тротуаров протяженностью 32 километра, сообщает пресс-служба регионального Минтранса. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T16:55

2024-08-27T16:55

2024-08-27T16:55

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

красногорск

чехов

алексей гержик

нацпроект "безопасные качественные дороги"

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. На территории Подмосковья обустроили 45 новых тротуаров протяженностью 32 километра, сообщает пресс-служба регионального Минтранса. Для комфорта маломобильных граждан тротуары обустраивают с пониженным бордюрным камнем, съездами и тактильной плиткой. "Обустроили 45 новых тротуаров общей протяженностью 32 километра. При этом четыре тротуара — победители голосования жителей на портале "Добродел", а еще 20 новых тротуаров построены специалистами после обращений местных жителей 13 городских округов", — рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба. Среди 20 тротуаров, построенных по обращениям жителей, тротуары в Красногорске, Чехове, Кашире, Луховицах, Люберцах, Электростали, Щелкове, Дзержинском, Богородском, Одинцовском, Орехово-Зуевском, Талдомском, Сергиево-Посадском округах. До конца года в Московской области в рамках нацпроеткта "Безопасные качественные дороги" планируется построить более 65 километров новых тротуаров.

https://ria.ru/20240823/passazhiry-1968122224.html

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красногорск

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), красногорск, чехов, алексей гержик, нацпроект "безопасные качественные дороги"