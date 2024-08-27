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Более 30 километров тротуаров обустроили в Московской области - РИА Новости, 27.08.2024
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Новости Подмосковья
 
16:55 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/trotuar-1968797999.html
Более 30 километров тротуаров обустроили в Московской области
Более 30 километров тротуаров обустроили в Московской области - РИА Новости, 27.08.2024
Более 30 километров тротуаров обустроили в Московской области
На территории Подмосковья обустроили 45 новых тротуаров протяженностью 32 километра, сообщает пресс-служба регионального Минтранса. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T16:55
2024-08-27T16:55
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
красногорск
чехов
алексей гержик
нацпроект "безопасные качественные дороги"
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. На территории Подмосковья обустроили 45 новых тротуаров протяженностью 32 километра, сообщает пресс-служба регионального Минтранса. Для комфорта маломобильных граждан тротуары обустраивают с пониженным бордюрным камнем, съездами и тактильной плиткой. "Обустроили 45 новых тротуаров общей протяженностью 32 километра. При этом четыре тротуара — победители голосования жителей на портале "Добродел", а еще 20 новых тротуаров построены специалистами после обращений местных жителей 13 городских округов", — рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба. Среди 20 тротуаров, построенных по обращениям жителей, тротуары в Красногорске, Чехове, Кашире, Луховицах, Люберцах, Электростали, Щелкове, Дзержинском, Богородском, Одинцовском, Орехово-Зуевском, Талдомском, Сергиево-Посадском округах. До конца года в Московской области в рамках нацпроеткта "Безопасные качественные дороги" планируется построить более 65 километров новых тротуаров.
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московская область (подмосковье), красногорск, чехов, алексей гержик, нацпроект "безопасные качественные дороги"
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Красногорск, Чехов, Алексей Гержик, Нацпроект "Безопасные качественные дороги"

Более 30 километров тротуаров обустроили в Московской области

© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской областиБолее 30 километров тротуаров обустроили в Московской области
Более 30 километров тротуаров обустроили в Московской области - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Более 30 километров тротуаров обустроили в Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. На территории Подмосковья обустроили 45 новых тротуаров протяженностью 32 километра, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.
Для комфорта маломобильных граждан тротуары обустраивают с пониженным бордюрным камнем, съездами и тактильной плиткой.
"Обустроили 45 новых тротуаров общей протяженностью 32 километра. При этом четыре тротуара — победители голосования жителей на портале "Добродел", а еще 20 новых тротуаров построены специалистами после обращений местных жителей 13 городских округов", — рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба.
Среди 20 тротуаров, построенных по обращениям жителей, тротуары в Красногорске, Чехове, Кашире, Луховицах, Люберцах, Электростали, Щелкове, Дзержинском, Богородском, Одинцовском, Орехово-Зуевском, Талдомском, Сергиево-Посадском округах.
До конца года в Московской области в рамках нацпроеткта "Безопасные качественные дороги" планируется построить более 65 километров новых тротуаров.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)КрасногорскЧеховАлексей ГержикНацпроект "Безопасные качественные дороги"
 
 
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