https://ria.ru/20240827/trevoga-1968647237.html
На Украине второй раз за ночь объявили тревогу
На Украине второй раз за ночь объявили тревогу - РИА Новости, 27.08.2024
На Украине второй раз за ночь объявили тревогу
Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T05:24
2024-08-27T05:24
2024-08-27T09:10
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, тревога по всей стране звучит с 05:14 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240827/vzryvy-1968642234.html
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украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
На Украине второй раз за ночь объявили тревогу
По всей территории Украины второй раз за ночь объявили воздушную тревогу