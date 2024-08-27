Рейтинг@Mail.ru
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:28 27.08.2024 (обновлено: 07:43 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/trevoga-1968642144.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.08.2024
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, СМИ сообщают о взрывах в ряде городов, включая Киев. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T03:28
2024-08-27T07:43
специальная военная операция на украине
украина
ровно
дмитрий песков
вооруженные силы украины
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839736412_127:431:3000:2047_1920x0_80_0_0_dd4f69205b95ba57ccb4046d5b3c2e80.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, СМИ сообщают о взрывах в ряде городов, включая Киев.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога на всей территории страны звучит с 03.21 мск."В Сумах был слышен звук взрыва... В Ровно слышны взрывы", — сообщает украинский телеканал "Общественное".Позднее телеканал сообщил о взрывах в Киеве и Хмельницкой области.В понедельник Минобороны России сообщило о массированном ударе высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, оперативно-тактической авиацией ВКС России, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины. В ведомстве подчеркнули, что все назначенные цели поражены.Взрывы погремели практически по всей Украине. Местные власти и СМИ сообщили об ударах в целом ряде регионов, включая Киев. Украинский энергохолдинг ДТЭК объявил о введении экстренных отключений света на всей территории страны. Министр энергетики Герман Галущенко назвал ситуацию, сложившуюся в энергосистеме после удара российских военных, сложной.В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240827/repke-1968642877.html
https://ria.ru/20240827/vzryvy-1968637670.html
украина
ровно
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839736412_473:450:2602:2047_1920x0_80_0_0_5eee53a73b7ba98d19d987b6febb06ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, ровно, дмитрий песков, вооруженные силы украины, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Ровно, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Россия, В мире
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие"
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью Укрытие - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, СМИ сообщают о взрывах в ряде городов, включая Киев.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога на всей территории страны звучит с 03.21 мск.
«
"В Сумах был слышен звук взрыва... В Ровно слышны взрывы", — сообщает украинский телеканал "Общественное".
Позднее телеканал сообщил о взрывах в Киеве и Хмельницкой области.
В понедельник Минобороны России сообщило о массированном ударе высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, оперативно-тактической авиацией ВКС России, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины. В ведомстве подчеркнули, что все назначенные цели поражены.
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
В Германии сделали один вывод после мощнейшего удара ВС России
03:52
Взрывы погремели практически по всей Украине. Местные власти и СМИ сообщили об ударах в целом ряде регионов, включая Киев. Украинский энергохолдинг ДТЭК объявил о введении экстренных отключений света на всей территории страны. Министр энергетики Герман Галущенко назвал ситуацию, сложившуюся в энергосистеме после удара российских военных, сложной.
В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Сотрудники пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ
01:32
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРовноДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала