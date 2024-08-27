https://ria.ru/20240827/trevoga-1968642144.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.08.2024
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, СМИ сообщают о взрывах в ряде городов, включая Киев. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T03:28
2024-08-27T03:28
2024-08-27T07:43
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, СМИ сообщают о взрывах в ряде городов, включая Киев.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога на всей территории страны звучит с 03.21 мск."В Сумах был слышен звук взрыва... В Ровно слышны взрывы", — сообщает украинский телеканал "Общественное".Позднее телеканал сообщил о взрывах в Киеве и Хмельницкой области.В понедельник Минобороны России сообщило о массированном ударе высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, оперативно-тактической авиацией ВКС России, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины. В ведомстве подчеркнули, что все назначенные цели поражены.Взрывы погремели практически по всей Украине. Местные власти и СМИ сообщили об ударах в целом ряде регионов, включая Киев. Украинский энергохолдинг ДТЭК объявил о введении экстренных отключений света на всей территории страны. Министр энергетики Герман Галущенко назвал ситуацию, сложившуюся в энергосистеме после удара российских военных, сложной.В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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украина, ровно, дмитрий песков, вооруженные силы украины, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Ровно, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Россия, В мире
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, СМИ сообщают о взрывах в ряде городов, включая Киев.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога на всей территории страны звучит с 03.21 мск.
«
"В Сумах был слышен звук взрыва... В Ровно слышны взрывы", — сообщает украинский телеканал "Общественное".
Позднее телеканал сообщил о взрывах в Киеве и Хмельницкой области.
В понедельник Минобороны России сообщило о массированном ударе высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, оперативно-тактической авиацией ВКС России, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины. В ведомстве подчеркнули, что все назначенные цели поражены.
Взрывы погремели практически по всей Украине. Местные власти и СМИ сообщили об ударах в целом ряде регионов, включая Киев. Украинский энергохолдинг ДТЭК объявил о введении экстренных отключений света на всей территории страны. Министр энергетики Герман Галущенко назвал ситуацию, сложившуюся в энергосистеме после удара российских военных, сложной.
В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.