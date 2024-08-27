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В суд передали повторное обвинительное заключение против Трампа - РИА Новости, 27.08.2024
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23:11 27.08.2024 (обновлено: 23:58 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/tramp-1968861521.html
В суд передали повторное обвинительное заключение против Трампа
В суд передали повторное обвинительное заключение против Трампа - РИА Новости, 27.08.2024
В суд передали повторное обвинительное заключение против Трампа
Спецпрокурор Джек Смит представил новое обвинительное заключение против экс-президента США Дональда Трампа, настаивая на необходимости привлечь его по тем же... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T23:11
2024-08-27T23:58
вашингтон (штат)
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
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ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Спецпрокурор Джек Смит представил новое обвинительное заключение против экс-президента США Дональда Трампа, настаивая на необходимости привлечь его по тем же статьям, по которым уже идет разбирательство в вашингтонском суде, следует из опубликованного документа."Несмотря на проигрыш на выборах подзащитный, который занимал пост президента, намеревался остаться у власти. Более чем два месяца после дня выборов он распространял ложь о том, что результат выборов определило мошенничество, а он победил", - говорится в документе.Трампу вменяется сговор с целью обмана США, сговор для противодействия официальным процессам, противодействие и попытка противодействия официальным процедурам, заговор против права. Обвинительное заключение передано в суд Вашингтона. Документ датирован 27 августа.Новое обвинительное заключение по сравнению с предыдущим уменьшилось на девять страниц - на одну пятую. С учетом позиции Верховного суда из обвинительного заключения пропал четырехстраничный блок о взаимодействии Трампа с минюстом, который в прошлом варианте представлялся обоснованием уголовных претензий. Исключены упоминания разговоров тогдашнего президента с генпрокурором и его заместителями, в том числе в Овальном кабинете. Многие части текста отредактированы.Аналогичное дело уже рассматривается в суде американской столицы. В его рамках Трампа обвинили по тем же четырем статьям. Экс-президент заявил в суде о своей невиновности. Следующее заседание ожидалось в начале сентября.Трамп ранее просил прекратить уголовные дела против него, ссылаясь на постановление Верховного суда США о том, что у него есть иммунитет от юридического преследования за действия на посту. Высшая инстанция при этом сочла, что неприкосновенность не является абсолютной, а распространяется только на действия в официальном качестве.Трамп настаивает на том, что его нельзя судить за действия, относящиеся к периоду его пребывания в должности президента США, включая центральный эпизод процесса – штурм Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах его конкурента-демократа Джо Байдена.Шестого января 2021 года сторонники экс-президента США Дональда Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме.Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий заключения. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20240806/shaman-1964347351.html
https://ria.ru/20240723/vitse-prezident-1961587583.html
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вашингтон (штат), в мире, сша, дональд трамп, джо байден
Вашингтон (штат), В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден
В суд передали повторное обвинительное заключение против Трампа

В суд в Вашингтоне передали обвинительное заключение против Дональда Трампа

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Спецпрокурор Джек Смит представил новое обвинительное заключение против экс-президента США Дональда Трампа, настаивая на необходимости привлечь его по тем же статьям, по которым уже идет разбирательство в вашингтонском суде, следует из опубликованного документа.
"Несмотря на проигрыш на выборах подзащитный, который занимал пост президента, намеревался остаться у власти. Более чем два месяца после дня выборов он распространял ложь о том, что результат выборов определило мошенничество, а он победил", - говорится в документе.
Сторонники Дональда Трампа во время вторжения в Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Суд постановил вернуть шлем и копье участнику штурма Капитолия, пишет WP
6 августа, 11:03
Трампу вменяется сговор с целью обмана США, сговор для противодействия официальным процессам, противодействие и попытка противодействия официальным процедурам, заговор против права. Обвинительное заключение передано в суд Вашингтона. Документ датирован 27 августа.
Новое обвинительное заключение по сравнению с предыдущим уменьшилось на девять страниц - на одну пятую. С учетом позиции Верховного суда из обвинительного заключения пропал четырехстраничный блок о взаимодействии Трампа с минюстом, который в прошлом варианте представлялся обоснованием уголовных претензий. Исключены упоминания разговоров тогдашнего президента с генпрокурором и его заместителями, в том числе в Овальном кабинете. Многие части текста отредактированы.
Аналогичное дело уже рассматривается в суде американской столицы. В его рамках Трампа обвинили по тем же четырем статьям. Экс-президент заявил в суде о своей невиновности. Следующее заседание ожидалось в начале сентября.
Трамп ранее просил прекратить уголовные дела против него, ссылаясь на постановление Верховного суда США о том, что у него есть иммунитет от юридического преследования за действия на посту. Высшая инстанция при этом сочла, что неприкосновенность не является абсолютной, а распространяется только на действия в официальном качестве.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Харрис намекнула, что считает Трампа жуликом и мошенником
23 июля, 22:32
Трамп настаивает на том, что его нельзя судить за действия, относящиеся к периоду его пребывания в должности президента США, включая центральный эпизод процесса – штурм Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах его конкурента-демократа Джо Байдена.
Шестого января 2021 года сторонники экс-президента США Дональда Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме.
Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий заключения. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы.
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
Шаман, радикалы и тайник с оружием. Что стало с захватчиками Капитолия
6 января 2022, 08:00
 
Вашингтон (штат)В миреСШАДональд ТрампДжо Байден
 
 
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