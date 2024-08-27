https://ria.ru/20240827/tramp-1968657401.html

Трамп предупредил об уникальной особенности российской армии

Трамп предупредил об уникальной особенности российской армии - РИА Новости, 27.08.2024

Трамп предупредил об уникальной особенности российской армии

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп назвал в интервью бывшему спецназовцу ВМС США Шону Райану важное отличие российской армии от украинской. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T08:49

2024-08-27T08:49

2024-08-27T09:29

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Кандидат на пост президента США Дональд Трамп назвал в интервью бывшему спецназовцу ВМС США Шону Райану важное отличие российской армии от украинской. "Россия отлично воюет зимой. Они победили Германию, они победили Наполеона. Они мощная военная сила, а Украина - нет", — сказал он.При этом он указал, что США вливают в Киев деньги, при том, что помимо прочего, в этой стране очень высокий уровень коррупции.Ранее бывший глава Белого дома в ходе предвыборных дебатов 27 июня пообещал, что достигнет урегулирования конфликта еще до своего возможного переизбрания и принесения президентской присяги 20 января 2025 года. При этом он подчеркнул, что конфликта на Украине "никогда бы не произошло", если бы Москва уважала американского президента.

https://ria.ru/20240827/ukraina-1968659571.html

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в мире, сша, украина, дональд трамп, вооруженные силы украины, россия