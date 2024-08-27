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Трамп предупредил об уникальной особенности российской армии - РИА Новости, 27.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:49 27.08.2024 (обновлено: 09:29 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/tramp-1968657401.html
Трамп предупредил об уникальной особенности российской армии
Трамп предупредил об уникальной особенности российской армии - РИА Новости, 27.08.2024
Трамп предупредил об уникальной особенности российской армии
Кандидат на пост президента США Дональд Трамп назвал в интервью бывшему спецназовцу ВМС США Шону Райану важное отличие российской армии от украинской. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T08:49
2024-08-27T09:29
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
дональд трамп
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Кандидат на пост президента США Дональд Трамп назвал в интервью бывшему спецназовцу ВМС США Шону Райану важное отличие российской армии от украинской. &quot;Россия отлично воюет зимой. Они победили Германию, они победили Наполеона. Они мощная военная сила, а Украина - нет&quot;, — сказал он.При этом он указал, что США вливают в Киев деньги, при том, что помимо прочего, в этой стране очень высокий уровень коррупции.Ранее бывший глава Белого дома в ходе предвыборных дебатов 27 июня пообещал, что достигнет урегулирования конфликта еще до своего возможного переизбрания и принесения президентской присяги 20 января 2025 года. При этом он подчеркнул, что конфликта на Украине "никогда бы не произошло", если бы Москва уважала американского президента.
https://ria.ru/20240827/ukraina-1968659571.html
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в мире, сша, украина, дональд трамп, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Россия
Трамп предупредил об уникальной особенности российской армии

Трамп заявил, что ВС России хорошо воюют зимой, а Украина нет

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Кандидат на пост президента США Дональд Трамп назвал в интервью бывшему спецназовцу ВМС США Шону Райану важное отличие российской армии от украинской.
«

"Россия отлично воюет зимой. Они победили Германию, они победили Наполеона. Они мощная военная сила, а Украина - нет", — сказал он.

При этом он указал, что США вливают в Киев деньги, при том, что помимо прочего, в этой стране очень высокий уровень коррупции.
Ранее бывший глава Белого дома в ходе предвыборных дебатов 27 июня пообещал, что достигнет урегулирования конфликта еще до своего возможного переизбрания и принесения президентской присяги 20 января 2025 года. При этом он подчеркнул, что конфликта на Украине "никогда бы не произошло", если бы Москва уважала американского президента.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
ВСУ сделали неожиданное заявление о ВС России
09:09
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаДональд ТрампВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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