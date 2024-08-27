https://ria.ru/20240827/tramp-1968657401.html
Трамп предупредил об уникальной особенности российской армии
Трамп предупредил об уникальной особенности российской армии - РИА Новости, 27.08.2024
Трамп предупредил об уникальной особенности российской армии
Кандидат на пост президента США Дональд Трамп назвал в интервью бывшему спецназовцу ВМС США Шону Райану важное отличие российской армии от украинской. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T08:49
2024-08-27T08:49
2024-08-27T09:29
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Кандидат на пост президента США Дональд Трамп назвал в интервью бывшему спецназовцу ВМС США Шону Райану важное отличие российской армии от украинской. "Россия отлично воюет зимой. Они победили Германию, они победили Наполеона. Они мощная военная сила, а Украина - нет", — сказал он.При этом он указал, что США вливают в Киев деньги, при том, что помимо прочего, в этой стране очень высокий уровень коррупции.Ранее бывший глава Белого дома в ходе предвыборных дебатов 27 июня пообещал, что достигнет урегулирования конфликта еще до своего возможного переизбрания и принесения президентской присяги 20 января 2025 года. При этом он подчеркнул, что конфликта на Украине "никогда бы не произошло", если бы Москва уважала американского президента.
https://ria.ru/20240827/ukraina-1968659571.html
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в мире, сша, украина, дональд трамп, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Россия
Трамп предупредил об уникальной особенности российской армии
Трамп заявил, что ВС России хорошо воюют зимой, а Украина нет