https://ria.ru/20240827/sudzha-1968648867.html

Жительница Суджи рассказала, что украинские боевики вытворяют в городе

Жительница Суджи рассказала, что украинские боевики вытворяют в городе - РИА Новости, 27.08.2024

Жительница Суджи рассказала, что украинские боевики вытворяют в городе

Жительница Суджи в Курской области Надежда Бобровская рассказала РИА Новости, что солдаты ВСУ мародерствуют в городе, живут в "хороших богатых домах",... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T06:19

2024-08-27T06:19

2024-08-27T06:46

специальная военная операция на украине

владимир путин

суджа

россия

курская область

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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КУРСК, 27 авг - РИА Новости. Жительница Суджи в Курской области Надежда Бобровская рассказала РИА Новости, что солдаты ВСУ мародерствуют в городе, живут в "хороших богатых домах", разбрасывают "лепестки" и отбирают паспорта и мобильные телефоны у тех жителей, которые оттуда не уехали. Надежда жила непосредственно в Судже, в 10 километрах от границы с Украиной. В ночь на 6 августа, когда ВСУ начали массированно обстреливать приграничье, спустилась в подвал, провела там больше суток. Седьмого августа сосед предложил эвакуироваться на его машине, Надежда согласилась. Сейчас она живет в Курске, в одном из пунктов временного размещения. "Теперь они (солдаты ВСУ — Прим. Ред.) вот там гуляют по Судже, мародерствуют, живут в хороших богатых домах… Красивые постройки, дома — и вот там они заседают… Вот звонила куме, а ей еще одна кума, и вот сказала, что в их доме живут… Ну и сказали, пьют-гуляют в домах, праздники устраивают. А потом сказали там … "лепестки" вот эти разбрасывают", — рассказала Надежда. По словам собеседницы, солдаты ВСУ отбирают паспорта и мобильные телефоны у жителей Суджи, которые не эвакуировались из города.Могут ли местные жители сейчас выехать из Суджи, она не знает. Вспоминает несколько случаев, когда это удавалось сделать в первые дни после обострения ситуации."Одну семью волонтеры спасли, но это еще было, наверное… 8-го (августа — Прим. Ред.), может быть, не знаю… Это по слухам. Там еще эвакуировали волонтеры, забрали… Там вот говорят, что сельский председатель (глава сельского поселения села Замостье Курской области Валерий Кирин — Прим. Ред.) очень много помогал, вывозил. Валерий Васильевич, вообще он — замечательный", — добавила Бобровская. В пункте временного размещения, где живет Надежда, разместились и другие беженцы из Суджи — они с ностальгией вспоминают мирную жизнь в своем же городе. По их словам, в Судже был хор "Суджаночка", сейчас вокалисты разъехались. Руководитель хора пишет музыку и тексты песен, некоторые из них посвятила происходящей ситуации. "Век XXI, снова враг в России. Он ощетинился и когти распустил. Но православных одолеть не хватит силы! А русский дух еще никто не победил!" — привела Бобровская слова из песни руководителя хора "Суджаночка" Татьяны Сташкевич."Мир! И только мир! И только дружба! Мир! И только мир! Это все что нам нужно", — цитирует еще одну песню Бобровская. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 26 августа Минобороны, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 6,2 тысячи военнослужащих, 73 танка и 11 пусковых установок РСЗО.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул глава государства. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240826/naemnik-1968409977.html

https://ria.ru/20240826/sudzha-1968452125.html

https://ria.ru/20240827/kurskaya_oblast-1968635820.html

суджа

россия

курская область

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владимир путин, суджа, россия, курская область, валерий герасимов, вооруженные силы украины