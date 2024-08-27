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Жительница Суджи рассказала, что украинские боевики вытворяют в городе - РИА Новости, 27.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:19 27.08.2024 (обновлено: 06:46 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/sudzha-1968648867.html
Жительница Суджи рассказала, что украинские боевики вытворяют в городе
Жительница Суджи рассказала, что украинские боевики вытворяют в городе - РИА Новости, 27.08.2024
Жительница Суджи рассказала, что украинские боевики вытворяют в городе
Жительница Суджи в Курской области Надежда Бобровская рассказала РИА Новости, что солдаты ВСУ мародерствуют в городе, живут в "хороших богатых домах",... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T06:19
2024-08-27T06:46
специальная военная операция на украине
владимир путин
суджа
россия
курская область
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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КУРСК, 27 авг - РИА Новости. Жительница Суджи в Курской области Надежда Бобровская рассказала РИА Новости, что солдаты ВСУ мародерствуют в городе, живут в "хороших богатых домах", разбрасывают "лепестки" и отбирают паспорта и мобильные телефоны у тех жителей, которые оттуда не уехали. Надежда жила непосредственно в Судже, в 10 километрах от границы с Украиной. В ночь на 6 августа, когда ВСУ начали массированно обстреливать приграничье, спустилась в подвал, провела там больше суток. Седьмого августа сосед предложил эвакуироваться на его машине, Надежда согласилась. Сейчас она живет в Курске, в одном из пунктов временного размещения. "Теперь они (солдаты ВСУ — Прим. Ред.) вот там гуляют по Судже, мародерствуют, живут в хороших богатых домах… Красивые постройки, дома — и вот там они заседают… Вот звонила куме, а ей еще одна кума, и вот сказала, что в их доме живут… Ну и сказали, пьют-гуляют в домах, праздники устраивают. А потом сказали там … "лепестки" вот эти разбрасывают", — рассказала Надежда. По словам собеседницы, солдаты ВСУ отбирают паспорта и мобильные телефоны у жителей Суджи, которые не эвакуировались из города.Могут ли местные жители сейчас выехать из Суджи, она не знает. Вспоминает несколько случаев, когда это удавалось сделать в первые дни после обострения ситуации."Одну семью волонтеры спасли, но это еще было, наверное… 8-го (августа — Прим. Ред.), может быть, не знаю… Это по слухам. Там еще эвакуировали волонтеры, забрали… Там вот говорят, что сельский председатель (глава сельского поселения села Замостье Курской области Валерий Кирин — Прим. Ред.) очень много помогал, вывозил. Валерий Васильевич, вообще он — замечательный", — добавила Бобровская. В пункте временного размещения, где живет Надежда, разместились и другие беженцы из Суджи — они с ностальгией вспоминают мирную жизнь в своем же городе. По их словам, в Судже был хор "Суджаночка", сейчас вокалисты разъехались. Руководитель хора пишет музыку и тексты песен, некоторые из них посвятила происходящей ситуации. "Век XXI, снова враг в России. Он ощетинился и когти распустил. Но православных одолеть не хватит силы! А русский дух еще никто не победил!" — привела Бобровская слова из песни руководителя хора "Суджаночка" Татьяны Сташкевич."Мир! И только мир! И только дружба! Мир! И только мир! Это все что нам нужно", — цитирует еще одну песню Бобровская. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 26 августа Минобороны, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 6,2 тысячи военнослужащих, 73 танка и 11 пусковых установок РСЗО.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул глава государства. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240826/naemnik-1968409977.html
https://ria.ru/20240826/sudzha-1968452125.html
https://ria.ru/20240827/kurskaya_oblast-1968635820.html
суджа
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владимир путин, суджа, россия, курская область, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Суджа, Россия, Курская область, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Жительница Суджи рассказала, что украинские боевики вытворяют в городе

Жительница Суджи: ВСУ мародерствуют, отбирают паспорта и раскидывают "лепестки"

© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области. Архивное фото
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КУРСК, 27 авг - РИА Новости. Жительница Суджи в Курской области Надежда Бобровская рассказала РИА Новости, что солдаты ВСУ мародерствуют в городе, живут в "хороших богатых домах", разбрасывают "лепестки" и отбирают паспорта и мобильные телефоны у тех жителей, которые оттуда не уехали.
Надежда жила непосредственно в Судже, в 10 километрах от границы с Украиной. В ночь на 6 августа, когда ВСУ начали массированно обстреливать приграничье, спустилась в подвал, провела там больше суток. Седьмого августа сосед предложил эвакуироваться на его машине, Надежда согласилась. Сейчас она живет в Курске, в одном из пунктов временного размещения.
"Теперь они (солдаты ВСУ — Прим. Ред.) вот там гуляют по Судже, мародерствуют, живут в хороших богатых домах… Красивые постройки, дома — и вот там они заседают… Вот звонила куме, а ей еще одна кума, и вот сказала, что в их доме живут… Ну и сказали, пьют-гуляют в домах, праздники устраивают. А потом сказали там … "лепестки" вот эти разбрасывают", — рассказала Надежда.
По словам собеседницы, солдаты ВСУ отбирают паспорта и мобильные телефоны у жителей Суджи, которые не эвакуировались из города.
Могут ли местные жители сейчас выехать из Суджи, она не знает. Вспоминает несколько случаев, когда это удавалось сделать в первые дни после обострения ситуации.
"Одну семью волонтеры спасли, но это еще было, наверное… 8-го (августа — Прим. Ред.), может быть, не знаю… Это по слухам. Там еще эвакуировали волонтеры, забрали… Там вот говорят, что сельский председатель (глава сельского поселения села Замостье Курской области Валерий Кирин — Прим. Ред.) очень много помогал, вывозил. Валерий Васильевич, вообще он — замечательный", — добавила Бобровская.
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В пункте временного размещения, где живет Надежда, разместились и другие беженцы из Суджи — они с ностальгией вспоминают мирную жизнь в своем же городе. По их словам, в Судже был хор "Суджаночка", сейчас вокалисты разъехались. Руководитель хора пишет музыку и тексты песен, некоторые из них посвятила происходящей ситуации.
"Век XXI, снова враг в России. Он ощетинился и когти распустил. Но православных одолеть не хватит силы! А русский дух еще никто не победил!" — привела Бобровская слова из песни руководителя хора "Суджаночка" Татьяны Сташкевич.
"Мир! И только мир! И только дружба! Мир! И только мир! Это все что нам нужно", — цитирует еще одну песню Бобровская.
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Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 26 августа Минобороны, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 6,2 тысячи военнослужащих, 73 танка и 11 пусковых установок РСЗО.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул глава государства.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинСуджаРоссияКурская областьВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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