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В московский суд поступило заочное дело мэра Днепропетровска - РИА Новости, 27.08.2024
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15:30 27.08.2024 (обновлено: 16:12 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/sud-1968769690.html
В московский суд поступило заочное дело мэра Днепропетровска
В московский суд поступило заочное дело мэра Днепропетровска - РИА Новости, 27.08.2024
В московский суд поступило заочное дело мэра Днепропетровска
Басманный суд Москвы рассмотрит заочно дело мэра украинского города Днепропетровска Бориса Филатова, по статьям о фейках об армии России и разжигании... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T15:30
2024-08-27T16:12
происшествия
россия
москва
днепропетровск
борис филатов
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Басманный суд Москвы рассмотрит заочно дело мэра украинского города Днепропетровска Бориса Филатова, по статьям о фейках об армии России и разжигании межнациональной розни, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы. "Зарегистрировано уголовное дело в отношении Филатова Б.А. по пункту "а" части 2 статьи 282 УК РФ, пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ",- сказано в картотеке. Дата судебного заседания не назначена. Отмечается, что уголовное дело поступило в инстанцию в понедельник. Филатову вменяют возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности с применением насилия или с угрозой его применения, а также публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти. Столичный суд в сентябре 2023 года заочно арестовал Филатова. Росфинмониторинг включил его в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240730/ukraina-1962871912.html
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происшествия, россия, москва, днепропетровск, борис филатов, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Россия, Москва, Днепропетровск, Борис Филатов, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
В московский суд поступило заочное дело мэра Днепропетровска

Басманный суд Москвы заочно рассмотрит дело мэра Днепропетровска Филатова

© Фото : Днепровский городской советМэр украинского города Днепропетровска Борис Филатов
Мэр украинского города Днепропетровска Борис Филатов - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© Фото : Днепровский городской совет
Мэр украинского города Днепропетровска Борис Филатов. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Басманный суд Москвы рассмотрит заочно дело мэра украинского города Днепропетровска Бориса Филатова, по статьям о фейках об армии России и разжигании межнациональной розни, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы.
"Зарегистрировано уголовное дело в отношении Филатова Б.А. по пункту "а" части 2 статьи 282 УК РФ, пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ",- сказано в картотеке.
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Дата судебного заседания не назначена. Отмечается, что уголовное дело поступило в инстанцию в понедельник.
Филатову вменяют возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности с применением насилия или с угрозой его применения, а также публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти.
Столичный суд в сентябре 2023 года заочно арестовал Филатова.
Росфинмониторинг включил его в перечень террористов и экстремистов.
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ПроисшествияРоссияМоскваДнепропетровскБорис ФилатовФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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