https://ria.ru/20240827/sud-1968769690.html
В московский суд поступило заочное дело мэра Днепропетровска
В московский суд поступило заочное дело мэра Днепропетровска - РИА Новости, 27.08.2024
В московский суд поступило заочное дело мэра Днепропетровска
Басманный суд Москвы рассмотрит заочно дело мэра украинского города Днепропетровска Бориса Филатова, по статьям о фейках об армии России и разжигании... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T15:30
2024-08-27T15:30
2024-08-27T16:12
происшествия
россия
москва
днепропетровск
борис филатов
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968783418_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8e57bb1de4cb2cabee01cefc1fb09aca.jpg
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Басманный суд Москвы рассмотрит заочно дело мэра украинского города Днепропетровска Бориса Филатова, по статьям о фейках об армии России и разжигании межнациональной розни, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы. "Зарегистрировано уголовное дело в отношении Филатова Б.А. по пункту "а" части 2 статьи 282 УК РФ, пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ",- сказано в картотеке. Дата судебного заседания не назначена. Отмечается, что уголовное дело поступило в инстанцию в понедельник. Филатову вменяют возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности с применением насилия или с угрозой его применения, а также публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти. Столичный суд в сентябре 2023 года заочно арестовал Филатова. Росфинмониторинг включил его в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240730/ukraina-1962871912.html
https://ria.ru/20240731/ukraina-1962989640.html
россия
москва
днепропетровск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968783418_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_da4b22d70cebdf3472006a5e8c8a5250.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, днепропетровск, борис филатов, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Россия, Москва, Днепропетровск, Борис Филатов, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
В московский суд поступило заочное дело мэра Днепропетровска
Басманный суд Москвы заочно рассмотрит дело мэра Днепропетровска Филатова