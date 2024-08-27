https://ria.ru/20240827/sud-1968769690.html

В московский суд поступило заочное дело мэра Днепропетровска

В московский суд поступило заочное дело мэра Днепропетровска - РИА Новости, 27.08.2024

В московский суд поступило заочное дело мэра Днепропетровска

Басманный суд Москвы рассмотрит заочно дело мэра украинского города Днепропетровска Бориса Филатова, по статьям о фейках об армии России и разжигании... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T15:30

2024-08-27T15:30

2024-08-27T16:12

происшествия

россия

москва

днепропетровск

борис филатов

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Басманный суд Москвы рассмотрит заочно дело мэра украинского города Днепропетровска Бориса Филатова, по статьям о фейках об армии России и разжигании межнациональной розни, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы. "Зарегистрировано уголовное дело в отношении Филатова Б.А. по пункту "а" части 2 статьи 282 УК РФ, пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ",- сказано в картотеке. Дата судебного заседания не назначена. Отмечается, что уголовное дело поступило в инстанцию в понедельник. Филатову вменяют возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности с применением насилия или с угрозой его применения, а также публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти. Столичный суд в сентябре 2023 года заочно арестовал Филатова. Росфинмониторинг включил его в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240730/ukraina-1962871912.html

https://ria.ru/20240731/ukraina-1962989640.html

россия

москва

днепропетровск

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происшествия, россия, москва, днепропетровск, борис филатов, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)