https://ria.ru/20240827/sud-1968740763.html

Суд заочно арестовал экс-менеджеров "Роснано" Киселева и Рапопорт

Суд заочно арестовал экс-менеджеров "Роснано" Киселева и Рапопорт - РИА Новости, 27.08.2024

Суд заочно арестовал экс-менеджеров "Роснано" Киселева и Рапопорт

Мещанский суд Москвы во вторник заочно арестовал бывших топ-менеджеров "Роснано" Олега Киселева и Ирину Рапопорт по делу о растрате в особо крупном размере,... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T14:11

2024-08-27T14:11

2024-08-27T14:11

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Мещанский суд Москвы во вторник заочно арестовал бывших топ-менеджеров "Роснано" Олега Киселева и Ирину Рапопорт по делу о растрате в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Рапопорт Ирины Марковны на срок два месяца", - сказала собеседница агентства. Срок исчисляется с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации, либо с момента задержания на территории Российской Федерации. Аналогичное решение суд принял в отношении Олега Киселева. Фигурантам вменяется растрата в особо крупном размере по части 4 статьи 160 УК РФ. Подробности в суде сообщить отказались. Как писал РБК, Олег Киселев работал в Роснано с 2008 года, в последние годы был заместителем председателя правления. Эту должность он оставил в 2019 году. Ирина Рапопорт руководила дочерней компанией "Роснано капитал", зарегистрированной в Швейцарии.

https://ria.ru/20240530/rosnano-1949245467.html

https://ria.ru/20240820/prigovor-1967417433.html

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