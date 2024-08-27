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Суд заочно арестовал экс-менеджеров "Роснано" Киселева и Рапопорт - РИА Новости, 27.08.2024
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14:11 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/sud-1968740763.html
Суд заочно арестовал экс-менеджеров "Роснано" Киселева и Рапопорт
Суд заочно арестовал экс-менеджеров "Роснано" Киселева и Рапопорт - РИА Новости, 27.08.2024
Суд заочно арестовал экс-менеджеров "Роснано" Киселева и Рапопорт
Мещанский суд Москвы во вторник заочно арестовал бывших топ-менеджеров "Роснано" Олега Киселева и Ирину Рапопорт по делу о растрате в особо крупном размере,... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T14:11
2024-08-27T14:11
происшествия
москва
россия
швейцария
олег киселев
роснано
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Мещанский суд Москвы во вторник заочно арестовал бывших топ-менеджеров "Роснано" Олега Киселева и Ирину Рапопорт по делу о растрате в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Рапопорт Ирины Марковны на срок два месяца", - сказала собеседница агентства. Срок исчисляется с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации, либо с момента задержания на территории Российской Федерации. Аналогичное решение суд принял в отношении Олега Киселева. Фигурантам вменяется растрата в особо крупном размере по части 4 статьи 160 УК РФ. Подробности в суде сообщить отказались. Как писал РБК, Олег Киселев работал в Роснано с 2008 года, в последние годы был заместителем председателя правления. Эту должность он оставил в 2019 году. Ирина Рапопорт руководила дочерней компанией "Роснано капитал", зарегистрированной в Швейцарии.
https://ria.ru/20240530/rosnano-1949245467.html
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происшествия, москва, россия, швейцария, олег киселев, роснано
Происшествия, Москва, Россия, Швейцария, Олег Киселев, Роснано
Суд заочно арестовал экс-менеджеров "Роснано" Киселева и Рапопорт

Суд в Москве заочно арестовал экс-менеджеров "Роснано" Киселева и Рапопорт

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Мещанский суд Москвы во вторник заочно арестовал бывших топ-менеджеров "Роснано" Олега Киселева и Ирину Рапопорт по делу о растрате в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Рапопорт Ирины Марковны на срок два месяца", - сказала собеседница агентства.
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Срок исчисляется с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации, либо с момента задержания на территории Российской Федерации.
Аналогичное решение суд принял в отношении Олега Киселева.
Фигурантам вменяется растрата в особо крупном размере по части 4 статьи 160 УК РФ. Подробности в суде сообщить отказались.
Как писал РБК, Олег Киселев работал в Роснано с 2008 года, в последние годы был заместителем председателя правления. Эту должность он оставил в 2019 году.
Ирина Рапопорт руководила дочерней компанией "Роснано капитал", зарегистрированной в Швейцарии.
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ПроисшествияМоскваРоссияШвейцарияОлег КиселевРоснано
 
 
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