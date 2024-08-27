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Киев намерен достроить Чигиринскую АЭС в Черкасской области - РИА Новости, 27.08.2024
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23:43 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/stantsiya-1968863410.html
Киев намерен достроить Чигиринскую АЭС в Черкасской области
Киев намерен достроить Чигиринскую АЭС в Черкасской области - РИА Новости, 27.08.2024
Киев намерен достроить Чигиринскую АЭС в Черкасской области
Украинская энергетическая компания "Энергоатом" заявила во вторник о намерении достроить Чигиринскую АЭС в Черкасской области, возвести там четыре новых... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T23:43
2024-08-27T23:43
в мире
черкасская область
украина
энергоатом
хмельницкая аэс
ввэр-1000
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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Украинская энергетическая компания "Энергоатом" заявила во вторник о намерении достроить Чигиринскую АЭС в Черкасской области, возвести там четыре новых энергоблока по американской технологии. Проект Чигиринской АЭС был заморожен в 1989 году из-за аварии на Чернобыльской АЭС. "Энергоатом готовится к реализации проекта по строительству Чигиринской АЭС. Поэтому команда "Энергоатома" активно работает над поиском новых площадок для строительства. Наиболее перспективным из них является Чигиринский, вблизи городка Орбита Черкасской области. Там планируется возведение четырех новых энергоблоков по технологии AP1000 (американский двухконтурный водо-водяной ядерный реактор - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. По данным "Энергоатома", строительство АЭС будет проходить в рамках программы по увеличению "мощности отечественной атомной генерации", рассчитанной на период до 2050 года. Под строительство, как утверждается, уже выделен земельный участок площадью более 38 гектаров. "Энергоатом" намерен возродить н.п. Орбита, сделав его одним из самых современных городков типа Нетешина, Южноукраинска или Вараша", - приводятся в сообщении слова руководителя компании Петра Котина. По данным компании, для усиления энергетической безопасности Украины "Энергоатом" проводит ремонтно-восстановительные работы на энергоблоках №3 и №4 Хмельницкой АЭС, где возведут реакторы типа ВВЭР-1000. Также на ХАЭС стартовал проект по строительству энергоблоков №5 и №6 по американской технологии.
https://ria.ru/20240827/zelenskiy-1968599998.html
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в мире, черкасская область, украина, энергоатом, хмельницкая аэс, ввэр-1000
В мире, Черкасская область, Украина, Энергоатом, Хмельницкая АЭС, ВВЭР-1000
Киев намерен достроить Чигиринскую АЭС в Черкасской области

Украинский "Энергоатом" намерен достроить Чигиринскую АЭС в Черкасской области

© AP Photo / Felipe DanaНочной Киев
Ночной Киев - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Ночной Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Украинская энергетическая компания "Энергоатом" заявила во вторник о намерении достроить Чигиринскую АЭС в Черкасской области, возвести там четыре новых энергоблока по американской технологии.
Проект Чигиринской АЭС был заморожен в 1989 году из-за аварии на Чернобыльской АЭС.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
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"Энергоатом готовится к реализации проекта по строительству Чигиринской АЭС. Поэтому команда "Энергоатома" активно работает над поиском новых площадок для строительства. Наиболее перспективным из них является Чигиринский, вблизи городка Орбита Черкасской области. Там планируется возведение четырех новых энергоблоков по технологии AP1000 (американский двухконтурный водо-водяной ядерный реактор - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
По данным "Энергоатома", строительство АЭС будет проходить в рамках программы по увеличению "мощности отечественной атомной генерации", рассчитанной на период до 2050 года. Под строительство, как утверждается, уже выделен земельный участок площадью более 38 гектаров.
"Энергоатом" намерен возродить н.п. Орбита, сделав его одним из самых современных городков типа Нетешина, Южноукраинска или Вараша", - приводятся в сообщении слова руководителя компании Петра Котина.
По данным компании, для усиления энергетической безопасности Украины "Энергоатом" проводит ремонтно-восстановительные работы на энергоблоках №3 и №4 Хмельницкой АЭС, где возведут реакторы типа ВВЭР-1000. Также на ХАЭС стартовал проект по строительству энергоблоков №5 и №6 по американской технологии.
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В миреЧеркасская областьУкраинаЭнергоатомХмельницкая АЭСВВЭР-1000
 
 
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