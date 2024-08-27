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В США вынесли приговор по делу о штурме Капитолия

В США вынесли приговор по делу о штурме Капитолия - РИА Новости, 27.08.2024

В США вынесли приговор по делу о штурме Капитолия

Суд в США приговорил к 53 месяцам тюремного заключения американца, который, как утверждается, первым ворвался в здание Капитолия в 2021 году, за роль в... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T23:20

2024-08-27T23:20

2024-08-27T23:20

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Суд в США приговорил к 53 месяцам тюремного заключения американца, который, как утверждается, первым ворвался в здание Капитолия в 2021 году, за роль в беспорядках, сообщает телеканал NBC News. "Участник беспорядков, который самым первым ворвался в Капитолий США во время нападения 6 января, во вторник был приговорен к более чем четырем годам федеральной тюрьмы", - говорится в сообщении. В ходе слушаний в суде осужденный Майкл Спаркс заявил, что по сей день верит в слова экс-президента США Дональда Трампа о том, что президентские выборы 2020 года в США были сфальсифицированы. По данным телеканала, всего на данный момент по делу о штурме Капитолия обвинения предъявлены более чем 1,4 тысячи подсудимым, более 1 тысячи человек были осуждены. Самым суровым приговором за роль в беспорядках был вынесен в сентябре 2023 года бывшему главарю ультраправой группировки Proud Boys ("Гордые парни") Энрике Таррио, он получил 22 года тюремного заключения. Шестого января 2021 года сторонники экс-президента США Дональда Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме. Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий заключения. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20240107/arest-1920003613.html

https://ria.ru/20231201/tramp-1913269184.html

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в мире, справки, сша, дональд трамп