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"Первое крупное поражение": в США раскрыли, что произошло на Украине - РИА Новости, 27.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:43 27.08.2024 (обновлено: 17:11 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/ssha-1968773894.html
"Первое крупное поражение": в США раскрыли, что произошло на Украине
"Первое крупное поражение": в США раскрыли, что произошло на Украине - РИА Новости, 27.08.2024
"Первое крупное поражение": в США раскрыли, что произошло на Украине
На Украине произошло первое масштабное поражение НАТО, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T15:43
2024-08-27T17:11
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
нато
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. На Украине произошло первое масштабное поражение НАТО, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Этот конфликт свидетельствует о первом крупном поражении НАТО", — утверждает он.По словам эксперта, за время боевых действий Россия продемонстрировала, что любые виды натовских вооружений могут быть с легкостью уничтожены.&quot;РСЗО HIMARS, крылатые ракеты Storm Shadow, БМП Bradley, танки Amrams, ЗРК Javelin &lt;…&gt; — нет ни одного оружия, поставленного НАТО, которое остановило бы Россию&quot;, — констатировал он.Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат оружие для Киева, станут законной целью для российской армии. Он также подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте. Речь идет не только о поставках оружия, но и о подготовке кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20240827/makgovern-1968796709.html
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в мире, сша, украина, нато, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, киев, москва, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, НАТО, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Киев, Москва, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Первое крупное поражение": в США раскрыли, что произошло на Украине

Джонсон: на Украине произошло первое крупное поражение НАТО

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. На Украине произошло первое масштабное поражение НАТО, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Этот конфликт свидетельствует о первом крупном поражении НАТО", — утверждает он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
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По словам эксперта, за время боевых действий Россия продемонстрировала, что любые виды натовских вооружений могут быть с легкостью уничтожены.
«

"РСЗО HIMARS, крылатые ракеты Storm Shadow, БМП Bradley, танки Amrams, ЗРК Javelin <…> — нет ни одного оружия, поставленного НАТО, которое остановило бы Россию", — констатировал он.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат оружие для Киева, станут законной целью для российской армии. Он также подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте. Речь идет не только о поставках оружия, но и о подготовке кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаНАТОРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФКиевМоскваЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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