https://ria.ru/20240827/ssha-1968773894.html

"Первое крупное поражение": в США раскрыли, что произошло на Украине

"Первое крупное поражение": в США раскрыли, что произошло на Украине - РИА Новости, 27.08.2024

"Первое крупное поражение": в США раскрыли, что произошло на Украине

На Украине произошло первое масштабное поражение НАТО, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T15:43

2024-08-27T15:43

2024-08-27T17:11

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

нато

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967977620_0:225:3071:1952_1920x0_80_0_0_caab67410c341621bc4f957c8ad833d8.jpg

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. На Украине произошло первое масштабное поражение НАТО, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Этот конфликт свидетельствует о первом крупном поражении НАТО", — утверждает он.По словам эксперта, за время боевых действий Россия продемонстрировала, что любые виды натовских вооружений могут быть с легкостью уничтожены."РСЗО HIMARS, крылатые ракеты Storm Shadow, БМП Bradley, танки Amrams, ЗРК Javelin <…> — нет ни одного оружия, поставленного НАТО, которое остановило бы Россию", — констатировал он.Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат оружие для Киева, станут законной целью для российской армии. Он также подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте. Речь идет не только о поставках оружия, но и о подготовке кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20240827/makgovern-1968796709.html

https://ria.ru/20240827/germaniya-1968750817.html

сша

украина

россия

киев

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, нато, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, киев, москва, центральное разведывательное управление (цру)