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"Первое крупное поражение": в США раскрыли, что произошло на Украине
"Первое крупное поражение": в США раскрыли, что произошло на Украине - РИА Новости, 27.08.2024
"Первое крупное поражение": в США раскрыли, что произошло на Украине
На Украине произошло первое масштабное поражение НАТО, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T15:43
2024-08-27T15:43
2024-08-27T17:11
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. На Украине произошло первое масштабное поражение НАТО, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Этот конфликт свидетельствует о первом крупном поражении НАТО", — утверждает он.По словам эксперта, за время боевых действий Россия продемонстрировала, что любые виды натовских вооружений могут быть с легкостью уничтожены."РСЗО HIMARS, крылатые ракеты Storm Shadow, БМП Bradley, танки Amrams, ЗРК Javelin <…> — нет ни одного оружия, поставленного НАТО, которое остановило бы Россию", — констатировал он.Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат оружие для Киева, станут законной целью для российской армии. Он также подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте. Речь идет не только о поставках оружия, но и о подготовке кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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"Первое крупное поражение": в США раскрыли, что произошло на Украине
Джонсон: на Украине произошло первое крупное поражение НАТО