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СМИ: суд приостановил программу Байдена по легализации незаконных мигрантов - РИА Новости, 27.08.2024
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06:49 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/ssha-1968650048.html
СМИ: суд приостановил программу Байдена по легализации незаконных мигрантов
СМИ: суд приостановил программу Байдена по легализации незаконных мигрантов - РИА Новости, 27.08.2024
СМИ: суд приостановил программу Байдена по легализации незаконных мигрантов
Федеральный суд в американском штате Техас приостановил принятие программы администрации президента США Джо Байдена, которая должна предоставить законный статус РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T06:49
2024-08-27T06:49
сша
техас
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Федеральный суд в американском штате Техас приостановил принятие программы администрации президента США Джо Байдена, которая должна предоставить законный статус сотням тысяч состоящих в браке с гражданами США нелегальных иммигрантов, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на постановление судьи Кэмпбелла Баркера. В июне Белый дом заявил, что в рамках новых мер в отношении мигрантов нелегально въехавшие на американскую территорию супруги граждан США смогут получить правовой статус. Получить подобный статус могут лица, не являющиеся гражданами США, которые по состоянию на 17 июня 2024 года проживали в США не менее 10 лет и состоят в законном браке с гражданином США. "В понедельник федеральный судья в Техасе приостановил программу администрации Байдена, которая должна позволить супругам граждан США получить законный статус без необходимости предварительного выезда за пределы страны", - говорится в сообщении агентства. Сообщается, что постановление суда о приостановлении программы будет действительно в течение двух недель, однако оно может быть продлено. По данным агентства, министерство внутренней безопасности начало принимать заявки от иммигрантов на получение легального статуса неделю назад. В постановлении Баркер заявил, что требования, которые предполагает программа, "являются существенными и требуют более внимательного рассмотрения". Ранее 16 штатов США во главе с генеральным прокурором штата Техас Кеном Пакстоном подали иск против администрации президента США из-за программы по упрощению легализации незаконных мигрантов, в котором говорится, что Техасу ежегодно приходится инвестировать десятки миллионов долларов в систему здравоохранения и правоохранительные органы из-за проживающих в штате нелегальных мигрантов.
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сша, техас, джо байден, в мире
США, Техас, Джо Байден, В мире
СМИ: суд приостановил программу Байдена по легализации незаконных мигрантов

AP: суд в Техасе заморозил программу Байдена по легализации незаконных мигрантов

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Федеральный суд в американском штате Техас приостановил принятие программы администрации президента США Джо Байдена, которая должна предоставить законный статус сотням тысяч состоящих в браке с гражданами США нелегальных иммигрантов, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на постановление судьи Кэмпбелла Баркера.
В июне Белый дом заявил, что в рамках новых мер в отношении мигрантов нелегально въехавшие на американскую территорию супруги граждан США смогут получить правовой статус. Получить подобный статус могут лица, не являющиеся гражданами США, которые по состоянию на 17 июня 2024 года проживали в США не менее 10 лет и состоят в законном браке с гражданином США.
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"В понедельник федеральный судья в Техасе приостановил программу администрации Байдена, которая должна позволить супругам граждан США получить законный статус без необходимости предварительного выезда за пределы страны", - говорится в сообщении агентства.
Сообщается, что постановление суда о приостановлении программы будет действительно в течение двух недель, однако оно может быть продлено. По данным агентства, министерство внутренней безопасности начало принимать заявки от иммигрантов на получение легального статуса неделю назад.
В постановлении Баркер заявил, что требования, которые предполагает программа, "являются существенными и требуют более внимательного рассмотрения".
Ранее 16 штатов США во главе с генеральным прокурором штата Техас Кеном Пакстоном подали иск против администрации президента США из-за программы по упрощению легализации незаконных мигрантов, в котором говорится, что Техасу ежегодно приходится инвестировать десятки миллионов долларов в систему здравоохранения и правоохранительные органы из-за проживающих в штате нелегальных мигрантов.
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