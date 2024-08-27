В США задержали гражданина Венгрии якобы из-за закупок для ВПК России
Минюст США: задержан гражданин Венгрии по обвинению в закупках для ВПК России
© AP Photo / Paul SancyaПолицейские в США
© AP Photo / Paul Sancya
Полицейские в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Правоохранительные органы США задержали гражданина Венгрии по обвинению в нарушении экспортных ограничений и якобы предпринятой попытке поставок американской высокотехнологичной продукции в Россию, сообщил в понедельник минюст США.
Арест гражданина Венгрии Бенса Хорвата в аэропорту Сан-Франциско произошел еще 23 августа, однако сведения об этом были раскрыты только сегодня.
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Прокуратура заявляет, что "обвиняемый, используя сеть предприятий для отвода бдительности правоохранительных органов, пытался приобрести военные радиоприемники для российских компаний". Как утверждает минюст США, Хорват и другие лица якобы "были наняты напрямую структурами, входящими в правительство России и занятыми в крупных проектах, в том числе по созданию радио-коммуникационных систем в Курской области на границе России и Украины".
Обвиняемый, по утверждению следствия, непосредственно участвовал в организации закупок оборудования в США с конца 2023 года и в общей сложности приобрел 200 военных радиоприемников, которые планировалось поставить в Россию. Схема якобы осуществлялась через компании, расположенные в Испании, Сербии, Венгрии, Латвии.
Как сообщил минюст, оборудование было задержано американской таможней.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад, и отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
При этом министр финансов Антон Силуанов заявлял, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
Зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в июне заявлял, что США фактически предпринимали попытки уничтожения целых стран, вводя вторичные санкции против третьих государств, но не понесли какой-либо ответственности.