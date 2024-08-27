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В США задержали гражданина Венгрии якобы из-за закупок для ВПК России - РИА Новости, 27.08.2024
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01:04 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/ssha-1968636550.html
В США задержали гражданина Венгрии якобы из-за закупок для ВПК России
В США задержали гражданина Венгрии якобы из-за закупок для ВПК России - РИА Новости, 27.08.2024
В США задержали гражданина Венгрии якобы из-за закупок для ВПК России
Правоохранительные органы США задержали гражданина Венгрии по обвинению в нарушении экспортных ограничений и якобы предпринятой попытке поставок американской... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T01:04
2024-08-27T01:04
владимир путин
антон силуанов
сша
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венгрия
дмитрий медведев
единая россия
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ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Правоохранительные органы США задержали гражданина Венгрии по обвинению в нарушении экспортных ограничений и якобы предпринятой попытке поставок американской высокотехнологичной продукции в Россию, сообщил в понедельник минюст США. Арест гражданина Венгрии Бенса Хорвата в аэропорту Сан-Франциско произошел еще 23 августа, однако сведения об этом были раскрыты только сегодня. Прокуратура заявляет, что "обвиняемый, используя сеть предприятий для отвода бдительности правоохранительных органов, пытался приобрести военные радиоприемники для российских компаний". Как утверждает минюст США, Хорват и другие лица якобы "были наняты напрямую структурами, входящими в правительство России и занятыми в крупных проектах, в том числе по созданию радио-коммуникационных систем в Курской области на границе России и Украины". Обвиняемый, по утверждению следствия, непосредственно участвовал в организации закупок оборудования в США с конца 2023 года и в общей сложности приобрел 200 военных радиоприемников, которые планировалось поставить в Россию. Схема якобы осуществлялась через компании, расположенные в Испании, Сербии, Венгрии, Латвии. Как сообщил минюст, оборудование было задержано американской таможней. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС ввел уже 14 пакетов санкций против России. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад, и отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. При этом министр финансов Антон Силуанов заявлял, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц. Зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в июне заявлял, что США фактически предпринимали попытки уничтожения целых стран, вводя вторичные санкции против третьих государств, но не понесли какой-либо ответственности.
https://ria.ru/20240815/politsija-1966356329.html
https://ria.ru/20240621/zaderzhanie-1954562976.html
https://ria.ru/20240501/zaderzhaniya-1943345163.html
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владимир путин, антон силуанов, сша, россия, венгрия, дмитрий медведев, единая россия, евросоюз
Владимир Путин, Антон Силуанов, США, Россия, Венгрия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Евросоюз
В США задержали гражданина Венгрии якобы из-за закупок для ВПК России

Минюст США: задержан гражданин Венгрии по обвинению в закупках для ВПК России

© AP Photo / Paul SancyaПолицейские в США
Полицейские в США - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© AP Photo / Paul Sancya
Полицейские в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Правоохранительные органы США задержали гражданина Венгрии по обвинению в нарушении экспортных ограничений и якобы предпринятой попытке поставок американской высокотехнологичной продукции в Россию, сообщил в понедельник минюст США.
Арест гражданина Венгрии Бенса Хорвата в аэропорту Сан-Франциско произошел еще 23 августа, однако сведения об этом были раскрыты только сегодня.
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Прокуратура заявляет, что "обвиняемый, используя сеть предприятий для отвода бдительности правоохранительных органов, пытался приобрести военные радиоприемники для российских компаний". Как утверждает минюст США, Хорват и другие лица якобы "были наняты напрямую структурами, входящими в правительство России и занятыми в крупных проектах, в том числе по созданию радио-коммуникационных систем в Курской области на границе России и Украины".
Обвиняемый, по утверждению следствия, непосредственно участвовал в организации закупок оборудования в США с конца 2023 года и в общей сложности приобрел 200 военных радиоприемников, которые планировалось поставить в Россию. Схема якобы осуществлялась через компании, расположенные в Испании, Сербии, Венгрии, Латвии.
Как сообщил минюст, оборудование было задержано американской таможней.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС ввел уже 14 пакетов санкций против России.
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Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад, и отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
При этом министр финансов Антон Силуанов заявлял, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
Зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в июне заявлял, что США фактически предпринимали попытки уничтожения целых стран, вводя вторичные санкции против третьих государств, но не понесли какой-либо ответственности.
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