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Группировки "Белгород" и "Брянск" получили запрошенные спецсредства - РИА Новости, 27.08.2024
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17:19 27.08.2024 (обновлено: 17:21 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/spetssredstva-1968805647.html
Группировки "Белгород" и "Брянск" получили запрошенные спецсредства
Группировки "Белгород" и "Брянск" получили запрошенные спецсредства - РИА Новости, 27.08.2024
Группировки "Белгород" и "Брянск" получили запрошенные спецсредства
В группировки "Белгород" и "Брянск" поставлены в необходимом объеме квадрокоптеры, средства связи, комплексы противодействия беспилотникам и другое... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T17:19
2024-08-27T17:21
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
андрей белоусов
белгородская область
брянская область
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. В группировки "Белгород" и "Брянск" поставлены в необходимом объеме квадрокоптеры, средства связи, комплексы противодействия беспилотникам и другое оборудование, сообщило Минобороны РФ. Под руководством министра обороны РФ Андрея Белоусова состоялось заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей. "Оперативные штабы группировок "Белгород" и "Брянск" направили в оперативную группу по 8 проблемных вопросов, которые были отработаны в суточном режиме. В группировки поставлены в необходимом объеме квадрокоптеры, приборы ночного видения и тепловизоры, квадроциклы, средства связи, комплексы противодействия беспилотным летательным аппаратам, медицинское и другое имущество", - говорится в сообщении ведомства.Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-лейтенант Станислав Гаджимагомедов доложил главе Минобороны РФ, что по выполнению отдельных поручений Белоусова с прошлого заседания Координационного совета, из 11-ти задач решены семь, еще четыре задачи должны быть выполнены в течение сегодняшнего дня."По выполнению отдельных поручений министра обороны РФ с прошлого заседания Координационного совета, из 11-ти задач решены семь, еще четыре задачи должны быть выполнены в течение сегодняшнего дня. Поручения будут сняты с контроля по решению министра обороны после получения объективных докладов от ответственных органов военного управления и должностных лиц субъектов с обязательным подтверждением информации непосредственно в группировках", – отметил Гаджимагомедов.
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безопасность, россия, андрей белоусов, белгородская область, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Андрей Белоусов, Белгородская область, Брянская область
Группировки "Белгород" и "Брянск" получили запрошенные спецсредства

В группировки "Белгород" и "Брянск" поставили квадрокоптеры и средства связи

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. В группировки "Белгород" и "Брянск" поставлены в необходимом объеме квадрокоптеры, средства связи, комплексы противодействия беспилотникам и другое оборудование, сообщило Минобороны РФ.
Под руководством министра обороны РФ Андрея Белоусова состоялось заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей.
"Оперативные штабы группировок "Белгород" и "Брянск" направили в оперативную группу по 8 проблемных вопросов, которые были отработаны в суточном режиме. В группировки поставлены в необходимом объеме квадрокоптеры, приборы ночного видения и тепловизоры, квадроциклы, средства связи, комплексы противодействия беспилотным летательным аппаратам, медицинское и другое имущество", - говорится в сообщении ведомства.
Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-лейтенант Станислав Гаджимагомедов доложил главе Минобороны РФ, что по выполнению отдельных поручений Белоусова с прошлого заседания Координационного совета, из 11-ти задач решены семь, еще четыре задачи должны быть выполнены в течение сегодняшнего дня.
"По выполнению отдельных поручений министра обороны РФ с прошлого заседания Координационного совета, из 11-ти задач решены семь, еще четыре задачи должны быть выполнены в течение сегодняшнего дня. Поручения будут сняты с контроля по решению министра обороны после получения объективных докладов от ответственных органов военного управления и должностных лиц субъектов с обязательным подтверждением информации непосредственно в группировках", – отметил Гаджимагомедов.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАндрей БелоусовБелгородская областьБрянская область
 
 
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