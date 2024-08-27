https://ria.ru/20240827/spetsoperatsiya-1968840262.html

Медведев призвал выпускать фильмы о военных в зоне спецоперации

Медведев призвал выпускать фильмы о военных в зоне спецоперации - РИА Новости, 27.08.2024

Медведев призвал выпускать фильмы о военных в зоне спецоперации

России нужно прямо сейчас выпускать фильмы и книги о бойцах военной спецоперации на Украине, поскольку враги РФ не спят и будут выпускать свои произведения,... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T19:54

2024-08-27T19:54

2024-08-27T19:54

специальная военная операция на украине

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украина

дмитрий медведев

единая россия

безопасность

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. России нужно прямо сейчас выпускать фильмы и книги о бойцах военной спецоперации на Украине, поскольку враги РФ не спят и будут выпускать свои произведения, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с участниками спецоперации - кандидатами от ЕР на выборах. "Время сейчас настолько быстрое, что нужно снимать, например, те же самые фильмы, книги писать прямо сейчас, а не через 10-15 лет. Во всем этом и вы все тоже можете принять свое посильное участие. Тем более, что наши враги, они тоже не спят. Они будут выпускать свои произведения, они будут фильмы снимать. Они будут еще что-то делать", - сказал Медведев. Он отметил, что Россия подверглись массированной атаке западной культуры в 1990-е годы, когда на российском рынке был наплыв западных боевиков. "А что мы снимали в это время? Почти ничего. И значительная часть людей тогда получала информацию только из этих источников, считала, что там гордятся государством, там его защищают, они подвиги совершают, а наши подвиги, они где-то там остались, еще в предыдущей истории. Поэтому это нужно делать именно сейчас", - заметил Медведев.

https://ria.ru/20240827/nastavniki-1968832302.html

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россия, украина, дмитрий медведев, единая россия, безопасность