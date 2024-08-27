https://ria.ru/20240827/spetsoperatsiya-1968655231.html

Российские военные отразили попытки прорыва ВСУ в Малую Локню

Российские военные отразили попытки прорыва ВСУ в Малую Локню - РИА Новости, 27.08.2024

Российские военные отразили попытки прорыва ВСУ в Малую Локню

Российские войска отбили попытку ВСУ прорваться в село Малая Локня Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T08:15

2024-08-27T08:15

2024-08-27T10:15

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968656954_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d707cf99d037b74aa4ff3502df3b80c2.jpg

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Российские войска отбили попытку ВСУ прорваться в село Малая Локня Курской области, сообщило Минобороны."Военнослужащие мотострелкового батальона отразили попытки прорыва подразделений ВСУ в населенный пункт Малая Локня Суджанского района Курской области, заняв оборону в здании исправительной колонии № 11", — рассказали в ведомстве.Противник пытался прорваться превосходящими силами на БМП Marder и Stryker с использованием ударных беспилотников. Подразделения группировки войск "Север" совместно с пограничниками грамотно организовали оборону и уничтожили противника на подступах к спецобъекту.Заранее эвакуировав гражданский персонал и заключенных, защитники превратили колонию в настоящую крепость, заняв оборону вокруг и внутри нее. Военнослужащие возвели защитные сооружения по периметру и героически удерживали позиции в течение нескольких дней. Для недопущения прорыва боевиков ВСУ к населенному пункту бойцы вызывали огонь артиллерии в непосредственной близости от своих позиций.Поддержку обороняющимся оказали армейская авиация и артиллерия, которые наносили удары по резервам ВСУ, не позволяя им продвинуться в направлении Малой Локни.Противник потерял около десяти боевых машин пехоты и бронетранспортеров и около сотни боевиков.Военное ведомство также показало кадры награждения военнослужащих группировки войск "Север" за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга.

https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html

https://ria.ru/20240824/ukraina-1968160187.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мотострелки об отражении атаки ВСУ в Суджанском районе Мотострелки героически отразили попытки прорыва ВСУ на боевых машинах пехоты Marder и Stryker в населенный пункт Малая Локня Суджанского района, заняв оборону в здании исправительной колонии, сообщило Минобороны РФ. Заранее эвакуировав гражданский персонал и заключенных, военные грамотно организовали оборону. ВСУ потеряли около десяти боевых машин пехоты и бронетранспортеров и около сотни боевико 2024-08-27T08:15 true PT1M08S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф