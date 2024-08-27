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Российские военные отразили попытки прорыва ВСУ в Малую Локню - РИА Новости, 27.08.2024
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08:15 27.08.2024 (обновлено: 10:15 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/spetsoperatsiya-1968655231.html
Российские военные отразили попытки прорыва ВСУ в Малую Локню
Российские военные отразили попытки прорыва ВСУ в Малую Локню - РИА Новости, 27.08.2024
Российские военные отразили попытки прорыва ВСУ в Малую Локню
Российские войска отбили попытку ВСУ прорваться в село Малая Локня Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T08:15
2024-08-27T10:15
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Российские войска отбили попытку ВСУ прорваться в село Малая Локня Курской области, сообщило Минобороны."Военнослужащие мотострелкового батальона отразили попытки прорыва подразделений ВСУ в населенный пункт Малая Локня Суджанского района Курской области, заняв оборону в здании исправительной колонии № 11", — рассказали в ведомстве.Противник пытался прорваться превосходящими силами на БМП Marder и Stryker с использованием ударных беспилотников. Подразделения группировки войск "Север" совместно с пограничниками грамотно организовали оборону и уничтожили противника на подступах к спецобъекту.Заранее эвакуировав гражданский персонал и заключенных, защитники превратили колонию в настоящую крепость, заняв оборону вокруг и внутри нее. Военнослужащие возвели защитные сооружения по периметру и героически удерживали позиции в течение нескольких дней. Для недопущения прорыва боевиков ВСУ к населенному пункту бойцы вызывали огонь артиллерии в непосредственной близости от своих позиций.Поддержку обороняющимся оказали армейская авиация и артиллерия, которые наносили удары по резервам ВСУ, не позволяя им продвинуться в направлении Малой Локни.Противник потерял около десяти боевых машин пехоты и бронетранспортеров и около сотни боевиков.Военное ведомство также показало кадры награждения военнослужащих группировки войск "Север" за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга.
https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html
https://ria.ru/20240824/ukraina-1968160187.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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353
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Мотострелки об отражении атаки ВСУ в Суджанском районе
Мотострелки героически отразили попытки прорыва ВСУ на боевых машинах пехоты Marder и Stryker в населенный пункт Малая Локня Суджанского района, заняв оборону в здании исправительной колонии, сообщило Минобороны РФ. Заранее эвакуировав гражданский персонал и заключенных, военные грамотно организовали оборону. ВСУ потеряли около десяти боевых машин пехоты и бронетранспортеров и около сотни боевико
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские военные отразили попытки прорыва ВСУ в Малую Локню

ВС России отразили попытки прорыва ВСУ в Малую Локню в Курской области

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Российские войска отбили попытку ВСУ прорваться в село Малая Локня Курской области, сообщило Минобороны.
"Военнослужащие мотострелкового батальона отразили попытки прорыва подразделений ВСУ в населенный пункт Малая Локня Суджанского района Курской области, заняв оборону в здании исправительной колонии № 11", — рассказали в ведомстве.
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Противник пытался прорваться превосходящими силами на БМП Marder и Stryker с использованием ударных беспилотников. Подразделения группировки войск "Север" совместно с пограничниками грамотно организовали оборону и уничтожили противника на подступах к спецобъекту.
Заранее эвакуировав гражданский персонал и заключенных, защитники превратили колонию в настоящую крепость, заняв оборону вокруг и внутри нее. Военнослужащие возвели защитные сооружения по периметру и героически удерживали позиции в течение нескольких дней. Для недопущения прорыва боевиков ВСУ к населенному пункту бойцы вызывали огонь артиллерии в непосредственной близости от своих позиций.
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Поддержку обороняющимся оказали армейская авиация и артиллерия, которые наносили удары по резервам ВСУ, не позволяя им продвинуться в направлении Малой Локни.
Противник потерял около десяти боевых машин пехоты и бронетранспортеров и около сотни боевиков.
Военное ведомство также показало кадры награждения военнослужащих группировки войск "Север" за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга.
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