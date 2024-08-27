https://ria.ru/20240827/spetsoperatsiya-1968655231.html
Российские военные отразили попытки прорыва ВСУ в Малую Локню
Российские военные отразили попытки прорыва ВСУ в Малую Локню - РИА Новости, 27.08.2024
Российские военные отразили попытки прорыва ВСУ в Малую Локню
Российские войска отбили попытку ВСУ прорваться в село Малая Локня Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T08:15
2024-08-27T08:15
2024-08-27T10:15
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Российские войска отбили попытку ВСУ прорваться в село Малая Локня Курской области, сообщило Минобороны."Военнослужащие мотострелкового батальона отразили попытки прорыва подразделений ВСУ в населенный пункт Малая Локня Суджанского района Курской области, заняв оборону в здании исправительной колонии № 11", — рассказали в ведомстве.Противник пытался прорваться превосходящими силами на БМП Marder и Stryker с использованием ударных беспилотников. Подразделения группировки войск "Север" совместно с пограничниками грамотно организовали оборону и уничтожили противника на подступах к спецобъекту.Заранее эвакуировав гражданский персонал и заключенных, защитники превратили колонию в настоящую крепость, заняв оборону вокруг и внутри нее. Военнослужащие возвели защитные сооружения по периметру и героически удерживали позиции в течение нескольких дней. Для недопущения прорыва боевиков ВСУ к населенному пункту бойцы вызывали огонь артиллерии в непосредственной близости от своих позиций.Поддержку обороняющимся оказали армейская авиация и артиллерия, которые наносили удары по резервам ВСУ, не позволяя им продвинуться в направлении Малой Локни.Противник потерял около десяти боевых машин пехоты и бронетранспортеров и около сотни боевиков.Военное ведомство также показало кадры награждения военнослужащих группировки войск "Север" за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга.
https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html
https://ria.ru/20240824/ukraina-1968160187.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968656954_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e7a0e2dce944b7894f45071d6c35b4b1.jpg
Мотострелки об отражении атаки ВСУ в Суджанском районе
Мотострелки героически отразили попытки прорыва ВСУ на боевых машинах пехоты Marder и Stryker в населенный пункт Малая Локня Суджанского района, заняв оборону в здании исправительной колонии, сообщило Минобороны РФ. Заранее эвакуировав гражданский персонал и заключенных, военные грамотно организовали оборону. ВСУ потеряли около десяти боевых машин пехоты и бронетранспортеров и около сотни боевико
2024-08-27T08:15
true
PT1M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские военные отразили попытки прорыва ВСУ в Малую Локню
ВС России отразили попытки прорыва ВСУ в Малую Локню в Курской области
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.
Российские войска отбили попытку ВСУ прорваться в село Малая Локня Курской области, сообщило Минобороны
.
"Военнослужащие мотострелкового батальона отразили попытки прорыва подразделений ВСУ в населенный пункт Малая Локня Суджанского района
Курской области, заняв оборону в здании исправительной колонии № 11", — рассказали в ведомстве.
Противник пытался прорваться превосходящими силами на БМП Marder и Stryker с использованием ударных беспилотников. Подразделения группировки войск "Север" совместно с пограничниками грамотно организовали оборону и уничтожили противника на подступах к спецобъекту.
Заранее эвакуировав гражданский персонал и заключенных, защитники превратили колонию в настоящую крепость, заняв оборону вокруг и внутри нее. Военнослужащие возвели защитные сооружения по периметру и героически удерживали позиции в течение нескольких дней. Для недопущения прорыва боевиков ВСУ к населенному пункту бойцы вызывали огонь артиллерии в непосредственной близости от своих позиций.
Поддержку обороняющимся оказали армейская авиация и артиллерия, которые наносили удары по резервам ВСУ, не позволяя им продвинуться в направлении Малой Локни.
Противник потерял около десяти боевых машин пехоты и бронетранспортеров и около сотни боевиков.
Военное ведомство также показало кадры награждения военнослужащих группировки войск "Север" за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга.